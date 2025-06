Qualificazioni Europee femminili per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027: come funziona, chi è in quale lega?

Le qualificazioni europee femminili si giocheranno da febbraio a dicembre 2026 e determineranno le nazionali UEFA che si qualificheranno alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 in Brasile, nonché promozioni e retrocessioni in vista della prossima edizione della UEFA Women's Nations League.

Qualificazioni Europee Femminili: Regolamento

La fase a leghe delle Qualificazioni Europee si gioca con lo stesso format della UEFA Women's Nations League, con le squadre suddivise in tre leghe: Lega A con 16 squadre, Lega B con 16 squadre e Lega C con 20 squadre. Il sorteggio si terrà il 4 novembre, dopo la conclusione degli spareggi di ottobre per promozione-retrocessione della UEFA Women's Nations League.

Qualificazioni europee femminili per la Coppa del Mondo femminile del 2027 Numero di posti UEFA nella fase finale: 11

Numero di posti UEFA negli spareggi tra confederazioni: 1 Qualificazioni dirette dalla fase a gironi delle qualificazioni europee femminili: 4 (vincitrici dei gironi della Lega A)

Vincitrici degli spareggi delle qualificazioni europee femminili: 8 (7 qualificate direttamente, 1 squadra qualificata dagli spareggi intercontinentali) Posti per confederazione

AFC: 6

CAF: 4

CONCACAF: 4

CONMEBOL: 3 (inclusi i padroni di casa del Brasile)

OFC: 1

UEFA: 11

Spareggi interconfederali: 3 Posti per spareggi interconfederali per confederazione

AFC: 2

CAF: 2

CONCACAF: 2

CONMEBOL: 3

OFC: 1

UEFA: 1

Entrambe le partecipanti CONCACAF, la partecipante CONMEBOL meglio classificata e la partecipante UEFA accederanno alla seconda delle due fasi.

Come si formano le leghe

La posizione iniziale di ogni squadra nella lega è determinata dai risultati nella UEFA Women's Nations League 2025. Mentre 12 squadre nella Lega A, 10 nella Lega B e 19 nella Lega C sono ora note dopo la conclusione della fase a leghe, gli spareggi che si terranno dal 22 al 28 ottobre determineranno i posti rimanenti, con quattro incontri che determineranno potenziali promozioni e retrocessioni tra le Leghe A e B, e due per gli scambi tra le Leghe B e C.

Qualificazioni ai Mondiali femminili

Fase campionato

Nelle qualificazioni, come nella fase a leghe della Nations League, le squadre si sfidano in gironi da quattro o tre (Lega C) e in sei giornate tra febbraio e giugno 2026, con ogni squadra che gioca una partita in casa e una in trasferta contro tutte le altre squadre del proprio girone.

Le vincitrici di ciascun girone della Lega A guadagneranno un posto nel torneo in Brasile. I restanti sette posti diretti per il Mondiale in Brasile, e un ulteriore posto attraverso gli spareggi interconfederali di febbraio 2027, si giocheranno attraverso gli spareggi che prevedono due turni da giocarsi a ottobre e novembre/dicembre 2026.

Spareggi

Turno 1

Il primo turno degli spareggi avrà due percorsi.

Percorso 1

Le squadre classificate al secondo e al terzo posto nei gironi della Lega A affronteranno le sei vincitrici e le due migliori seconde classificate della Lega C.

Le squadre della Lega A saranno teste di serie e giocheranno le partite di ritorno in casa. Le otto vincitrici accederanno al secondo turno.

Percorso 2

Le quattro squadre classificate al quarto posto nella Lega A e le quattro vincitrici dei gironi della Lega B saranno sorteggiate in otto sfide contro le squadre classificate al secondo e al terzo posto nei gironi della Lega B.

Le squadre della Lega A e le vincitrici dei gironi della Lega B saranno teste di serie e giocheranno le partite di ritorno in casa. Le otto vincitrici accederanno al secondo turno.

Secondo turno

Nel secondo turno, le squadre di entrambi i percorsi si incontreranno e verranno sorteggiate per otto incontri, con le vincitrici del percorso 1 del primo turno designate come teste di serie e in casa nel ritorno.

Le sette migliori vincitrici del secondo turno degli spareggi, secondo la classifica generale delle Qualificazioni Europee Femminili 2026, si qualificano direttamente per la Coppa del Mondo Femminile FIFA 2027. L'unica vincitrice rimasta del secondo turno degli spareggi si qualifica per gli spareggi intercontinentali della Coppa del Mondo. Le contendenti europee accederanno direttamente alla seconda fase degli spareggi intercontinentali in programma a febbraio 2027.

Promozione e retrocessione

Saranno in gioco anche promozioni e retrocessioni in vista della prossima UEFA Women's Nations League, che darà inizio al ciclo di competizioni 2027-29, che porterà a UEFA Women's EURO 2029:

• Le squadre vincitrici, seconde e terze classificate della Lega A restano in Lega A

• Le seconde classificate e le due migliori terze classificate della Lega B restano nella Lega B

• Le squadre classificate seconde, terze e quarte della Lega C restano nella Lega C

• Le vincitrici dei gironi delle Leghe B e C saranno promosse nella lega superiore

• Tutte le squadre classificate al quarto posto nelle Leghe A e B, nonché le due squadre classificate al terzo posto col ranking più basso della Lega B, retrocederanno nella lega inferiore.

Chi partecipa in quale lega?

Lega A

Vincitrici dei gironi della Lega A

Francia

Germania

Spagna

Svezia

Seconde dei gironi della Lega A

Paesi Bassi

Inghilterra

Italia

Norvegia

Promosse dalla Lega B (vincitrici del girone)

Polonia

Slovenia

Serbia

Ucraina

Lega A o Lega B: spareggi

Terze classificate Lega A

Danimarca

Belgio

Austria

Islanda

Seconde classificate Lega B

Repubblica d'Irlanda

Cechia

Finlandia

Irlanda del Nord

Lega B

Retrocesse dalla Lega A (quarto posto)

Portogallo

Galles

Svizzera

Scozia

Promosse dalla Lega C (vincitrici del girone)

Slovacchia

Israele

Lussemburgo

Malta

Montenegro

Lettonia

Lega B o Lega C: spareggi

Lega B due migliori terze classificate

Albania

Turchia

Lega C due migliori seconde classificate

Cipro

Kosovo

Lega C

Retrocesse dalla Lega B (quarto posto e due peggiori terze)

Bosnia-Erzegovina*

Ungheria*

Romania

Bielorussia

Croazia

Grecia

*Terza e quarta migliore squadra terza classificata

Seconde Lega C (diverse dalle due seconde classificate meglio classificate)

Azerbaigian

Isole Faroe

Kazakistan

Estonia

Terzo e quarto posto Lega C

Lituania

Armenia Bulgaria

Moldavia

Macedonia

del Nord

Georgia

Andorra

Liechtenstein

Gibilterra