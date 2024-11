Secondo turno spareggi di qualificazione a Women's EURO 2025: la Svezia vince l'andata in Serbia

Gli ultimi sette posti a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera verranno assegnati dal secondo turno degli spareggi.

Tra le squadre che disputano i doppi confronti dopo aver superato il primo turno a ottobre ci sono Norvegia e Svezia (ex vincitrici) e cinque nazioni che cercano di esordire nella fase finale di Women's EURO: una di queste è garantita perché il Galles affronta la Repubblica d'Irlanda.

La Svezia ha vinto l'andata di giovedì per 2-0 in Serbia, mentre le altre sei sfide degli spareggi saranno venerdì. Le sette vincitrici dopo le gare di ritorno di martedì raggiungeranno Svizzera (nazione ospitante), Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Islanda, Italia, Paesi Bassi e Spagna al sorteggio della fase finale del 16 dicembre a Losanna. La fase finale è in programma dal 2 al 27 luglio.

Orari CET

Giovedì 28 novembre

Serbia - Svezia 0-2

Venerdì 29 novembre

Ucraina - Belgio (18:00)

Le squadre si sono affrontate solo una volta, con una vittoria del Belgio in amichevole nel 2013.

Polonia - Austria (18:00)

Le due squadre erano nello stesso girone della fase di qualificazione, con l'Austria che ha vinto 3-1 in casa e in trasferta (dopo aver perso tre partite ufficiali su quattro contro la Polonia).

Irlanda del Nord - Norvegia (20:00)

La Norvegia ha battuto l'Irlanda del Nord 4-1 a EURO 2022 dopo aver vinto 6-0 in casa e in trasferta nelle qualificazioni. Le due squadre si sono affrontate sette volte: la Norvegia ha vinto in sei occasioni, ma l'Irlanda del Nord si è imposta 3-1 al primo incontro nelle qualificazioni a EURO 2013.

Galles - Repubblica d'Irlanda (20:15)

Il Galles ha vinto 2-0 a Dublino in amichevole a febbraio, ma l'Irlanda ha vinto cinque dei sei incontri ufficiali (vincendo tutte e tre le trasferte senza subire gol).

Scozia - Finlandia (20:35)

Le squadre hanno pareggiato 1-1 in amichevole a febbraio, ma la Scozia aveva vinto 2-1 a Tampere a luglio 2023. La Finlandia ha battuto la Scozia 1-0 in casa e in trasferta nelle qualificazioni per l'edizione 2022.

Portogallo - Cechia (20:45)

Il Portogallo ha battuto la Cechia 3-1 in amichevole a febbraio, ma la Cechia ha vinto tutti e sei i confronti diretti ufficiali.

Highlights fase a gironi 2022: Norvegia - Irlanda del Nord 4-1

Martedì 3 dicembre

Cechia - Portogallo (17:45)

Norvegia - Irlanda del Nord (18:00)

Finlandia - Scozia (18:15)

Austria - Polonia (18:15)

Svezia - Serbia (19:00, andata: 2-0)

Belgio - Ucraina (20:15)

Repubblica d'Irlanda - Galles (20:30)