Definiti gli accoppiamenti degli spareggi delle Qualificazioni Europee femminili

Il sorteggio degli spareggi per le qualificazioni europee femminili, effettuato a Nyon da Nadine Kessler, direttore generale UEFA per il calcio femminile, e dall'ex nazionale svizzera Sandy Maendly, ha definito gli accoppiamenti per i due turni degli spareggi (che prevedono gare d'andata e ritorno). Delle 28 squadre presenti agli spareggi, si qualificheranno solo sette squadre alla fase finale di UEFA Women's EURO 2025, che si terrà in Svizzera dal 2 al 27 luglio del prossimo anno.

Il turno 1 si giocherà tra il 23 e il 29 ottobre mentre il turno 2 tra il 27 novembre e il 3 dicembre.

Le sette vincitrici del turno 2 raggiungeranno le padrone di casa della Svizzera, oltre alle qualificate dirette Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Islanda, Italia, Paesi Bassi e Spagna, nel sorteggio della fase finale del 16 dicembre a Losanna.

Accoppiamento sorteggi

Turno 1

Percorso 1

Romania - Polonia

Grecia - Belgio

Montenegro - Finlandia

Georgia - Repubblica d'Irlanda

Slovenia - Austria

Lussemburgo - Svezia

Bielorussia - Cechia

Albania - Norvegia

Percorso 2

Turchia - Ucraina

Croazia - Irlanda del Nord

Bosnia-Erzegovina - Serbia

Azerbaigian - Portogallo

Ungheria - Scozia

Slovacchia - Galles

Le partite d'andata e ritorno si giocheranno tra il 23 e 29 ottobre

Fase a gironi Women's EURO 2022: Norvegia - Irlanda del Nord 4-1 

Turno 2

Azerbaigian / Portogallo - Bielorussia / Cechia

Ungheria / Scozia - Montenegro / Finlandia

Turchia / Ucraina - Grecia / Belgio Slovacchia / Galles - Georgia / Repubblica d'Irlanda

Romania / Polonia - Slovenia / Austria

Croazia / Irlanda del Nord - Albania / Norvegia

Bosnia-Erzegovina / Serbia - Lussemburgo / Svezia

Le partite d'andata e ritorno si giocheranno tra il 27 novembre e 3 dicembre

Guida alle squadre