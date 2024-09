Accoppiamenti degli spareggi delle Qualificazioni Europee femminili

Gli spareggi delle Qualificazioni Europee femminili avranno per protagoniste 28 squadre che si affronteranno in due turni di doppi confronti a eliminazione diretta, dai quali usciranno le ultime sette squadre qualificate alla fase finale di UEFA Women's EURO 2025 in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio del prossimo anno.

Il turno 1 si giocherà venerdì 25 e martedì 29 ottobre. Il turno 2 è in programma tra il 27 novembre e il 3 dicembre. Le date verranno confermate una volta che il tabellone sarà confermato.

Le sette vincitrici del turno 2 raggiungeranno le padrone di casa della Svizzera, oltre alle qualificate dirette Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Islanda, Italia, Paesi Bassi e Spagna, al sorteggio della fase finale del 16 dicembre a Losanna.

Andata: venerdì 25 ottobre

Bosnia ed Erzegovina - Serbia (14:00)

Azerbaigian - Portogallo (14:00)

Albania - Norvegia (16:00)

Montenegro - Finlandia (16:30)

Turchia - Ucraina (17:00)

Slovacchia - Galles (17:30)

Romania - Polonia (18:00)

Grecia - Belgio (18:00)

Georgia - Repubblica d'Irlanda (18:00)

Slovenia - Austria (18:00)

Ungheria - Scozia (18:15)

Croazia - Irlanda del Nord (19:00)

Lussemburgo - Svezia (19:30)

Bielorussia - Cechia (20:30)

Ritorno: martedì 29 ottobre

Cechia - Bielorussia (15:00)

Ucraina - Turchia (17:00)

Finlandia - Montenegro (17:30)

Polonia - Romania (18:00)

Austria - Slovenia (18:00)

Svezia - Lussemburgo (19:00)

Norvegia - Albania (19:00)

Serbia - Bosnia ed Erzegovina (19:00)

Irlanda del Nord - Croazia (20:00)

Belgio - Grecia (20:15)

Galles - Slovacchia (20:15)

Repubblica d'Irlanda - Georgia (20:30)

Scozia - Ungheria (20:35)

Portogallo - Azerbaigian (20:45)

Turno 2

Azerbaigian / Portogallo - Bielorussia / Cechia

Ungheria / Scozia - Montenegro / Finlandia

Turchia / Ucraina - Grecia / Belgio Slovacchia / Galles - Georgia / Repubblica d'Irlanda

Romania / Polonia - Slovenia / Austria

Croazia / Irlanda del Nord - Albania / Norvegia

Bosnia-Erzegovina / Serbia - Lussemburgo / Svezia

Le partite d'andata e ritorno si giocheranno tra il 27 novembre e 3 dicembre

Guida alle squadre

Norvegia (1987 e 1993) e Svezia (1984) hanno vinto il torneo in passato. Nessuna delle due squadre ha fallito la qualificazione dall'introduzione della fase a gironi nel 1997.

Nel 2022, la Svezia è arrivata in semifinale mentre Austria e Belgio ai quarti. Anche Finlandia, Irlanda del Nord, Norvegia e Portogallo hanno partecipato alla fase finale in Inghilterra.

Anche la Scozia (2017) e l'Ucraina (2009) si sono qualificate in passato.

Cechia e Ucraina hanno entrambe mancato l'accesso agli spareggi del 2022. Le altre contendenti agli spareggi di Women's EURO presenti questa volta ma che non hanno ancora debuttato in una fase finale sono Romania (2017), Repubblica d'Irlanda (2009) e Slovenia (2009). L'Ungheria ha raggiunto i quarti di finale del 1991 che prevedevano gare d'andata e ritorno quando la fase finale era a quattro squadre.

Turni e percorsi

Il primo turno di spareggio è diviso in due percorsi.

Percorso 1

Nel percorso 1, le terze e quarte classificate della Lega A affrontano le cinque vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde della Lega C.

Questo percorso ha fornito le sette teste di serie per il sorteggio del secondo turno, ovvero i confronti che vedono coinvolte le sette squadre con il miglior ranking delle qualificazioni europee.

Romania - Polonia

Grecia - Belgio

Montenegro - Finlandia

Georgia - Repubblica d'Irlanda

Slovenia - Austria

Lussemburgo - Svezia

Bielorussia - Cechia

Albania - Norvegia

Percorso 2

Il percorso 2 vede in gara le prime tre squadre di ogni girone della Lega B. Poiché che la Svizzera è stata una delle prime classificate in Lega B, la miglior quarta classificata della Lega B (Azerbaigian) ha completato il tabellone del percorso 2 del primo turno e le teste di serie per il sorteggio dei sei incontri sono state adeguate di conseguenza.

Le tre vincitrici dei gironi (esclusa la Svizzera) e le tre seconde classificate della Lega B con il miglior ranking sono state sorteggiate in sei confronti contro le altre contendenti agli spareggi provenienti dalla Lega B.

Turchia - Ucraina

Croazia - Irlanda del Nord

Bosnia ed Erzegovina - Serbia

Azerbaigian - Portogallo

Ungheria - Scozia

Slovacchia - Galles