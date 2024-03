Qualificazioni Europee femminili: calendario partite

Belgio-Spagna, Inghilterra-Svezia e Austria-Germania sono tra le sfide di cartello della prima giornata delle nuove qualificazioni europee femminili che prenderanno il via venerdì 5 aprile.

In totale, 51 squadre si sfidano in tre leghe per la qualificazione diretta a UEFA Women's EURO 2025 in Svizzera, per gli spareggi, ma anche per promozioni e retrocessioni della prossima UEFA Women's Nations League.

Di seguito sono riportati i giorni di tutti gli incontri della fase a leghe (gli orari sono da confermare).

Gironi qualificazioni europee femminili Lega A Gruppo A1: Paesi Bassi, Italia, Norvegia, Finlandia Gruppo A2: Spagna, Danimarca, Belgio, Cechia Gruppo A3: Francia, Inghilterra (detentori), Svezia, Repubblica d'Irlanda Gruppo A4: Germania, Austria, Islanda, Polonia Lega B Gruppo B1: Svizzera (padroni di casa fase finale), Ungheria, Turchia, Azerbaijan Gruppo B2: Scozia, Serbia, Slovacchia, Israele Gruppo B3: Portogallo, Bosnia-Erzegovina, Irlanda del Nord, Malta Gruppo B4: Galles, Croazia, Ucraina, Kosovo Lega C Gruppo C1: Bielorussia, Lituania, Cipro, Georgia Gruppo C2: Slovenia, Lettonia, Macedonia del Nord, Moldavia Gruppo C3: Grecia, Montenegro, Andorra, Isole Faroe Gruppo C4: Romania, Bulgaria, Kazakistan, Armenia Gruppo C5: Albania, Estonia, Lussemburgo

Classifiche gironi

Calendario fase a leghe

Venerdì 5 aprile 2024

Gruppo A1

Norvegia - Finlandia

Italia - Paesi Bassi

Gruppo A2

Belgio - Spagna

Cechia - Danimarca

Gruppo A3

Inghilterra - Svezia

Francia - Repubblica d'Irlanda

Women's EURO 2022: Inghilterra - Svezia 4-0

Gruppo A4

Austria - Germania

Islanda - Polonia

Gruppo B1

Svizzera - Turchia

Ungheria - Azerbaigian

Gruppo B2

Serbia - Scozia

Slovacchia - Israele

Gruppo B3

Portogallo - Bosnia-Erzegovina

Irlanda del Nord - Malta

Gruppo B4

Ucraina - Kosovo

Galles - Croazia

Gruppo C1

Georgia - Lituania

Cipro - Bielorussia



Gruppo C2

Slovenia - Moldavia

Lettonia - Macedonia del Nord

Gruppo C3

Montenegro - Andorra

Grecia - Isole Faroe



Gruppo C4

Kazakistan - Bulgaria

Armenia - Romania



Gruppo C5

Lussemburgo - Albania

Martedì 9 aprile 2024.

Gruppo A1

Finlandia - Italia

Paesi Bassi - Norvegia

Women's EURO 2017: Paesi Bassi - Norvegia 1-0

Gruppo A2

Danimarca - Belgio

Spagna - Cechia

Gruppo A3

Svezia - Francia

Repubblica d'Irlanda - Inghilterra

Gruppo A4

Germania - Islanda

Polonia - Austria

Gruppo B1

Azerbaigian - Svizzera

Turchia - Ungheria

Gruppo B2

Israele - Serbia

Scozia - Slovacchia

Gruppo B3

Bosnia ed Erzegovina - Irlanda del Nord

Malta - Portogallo

Gruppo B4

Croazia - Ucraina

Kosovo - Galles

Gruppo C1

Bielorussia - Georgia

Lituania - Cipro.

Gruppo C2

Moldavia - Lettonia

Macedonia del Nord - Slovenia

Gruppo C3

Andorra - Grecia

Montenegro - Isole Faroe

Gruppo C4

Romania - Kazakistan

Bulgaria - Armenia



Gruppo C5 °

Albania - Estonia

Venerdì 31 maggio 2024.

Gruppo A1

Norvegia - Italia

Paesi Bassi - Finlandia

Gruppo A2

Cechia - Belgio

Danimarca - Spagna

Women's EURO 2022: Danimarca - Spagna 0-1

Gruppo A3

Repubblica d'Irlanda - Svezia

Inghilterra - Francia

Gruppo A4

Austria - Islanda

Germania - Polonia

Gruppo B1

Turchia - Azerbaijan

Svizzera - Ungheria

Gruppo B2

Serbia - Slovacchia

Scozia - Israele

Gruppo B3

Malta - Bosnia-Erzegovina

Portogallo - Irlanda del Nord

Gruppo B4

Kosovo - Croazia

Galles - Ucraina

Gruppo C1

Lituania - Bielorussia

Cipro - Georgia.

Gruppo C2

Slovenia - Lettonia

Macedonia Settentrionale - Moldavia

Gruppo C3

Isole Faroe - Andorra

Grecia - Montenegro

Gruppo C4

Romania - Bulgaria

Armenia - Kazakistan



Gruppo C5

Estonia - Albania

Martedì 4 giugno 2024.

Gruppo A1

Finlandia - Paesi Bassi

Italia - Norvegia

Gruppo A2

Belgio - Cechia

Spagna - Danimarca

Gruppo A3

Svezia - Repubblica d'Irlanda

Francia - Inghilterra

Women's EURO 2017: Inghilterra - Francia 1-0

Gruppo A4

Islanda - Austria

Polonia - Germania

Gruppo B1

Azerbaigian - Turchia

Ungheria - Svizzera

Gruppo B2

Slovacchia - Serbia

Israele - Scozia

Gruppo B3

Bosnia-Erzegovina - Malta

Irlanda del Nord - Portogallo

Gruppo B4

Croazia - Kosovo

Ucraina - Galles

Gruppo C1

Bielorussia - Lituania

Georgia - Cipro.

Gruppo C2

Lettonia - Slovenia

Moldavia - Macedonia del Nord

Gruppo C3

Andorra - Montenegro

Isole Faroe - Grecia

Gruppo C4

Bulgaria - Romania

Kazakistan - Armenia

Gruppo C5

Albania - Lussemburgo

Venerdì 12 luglio 2024.

Gruppo A1

Finlandia - Norvegia

Paesi Bassi - Italia

Gruppo A2

Belgio - Danimarca

Cecia - Spagna

Gruppo A3

Inghilterra - Repubblica d'Irlanda

Francia - Svezia

Gruppo A4

Austria - Polonia

Islanda - Germania

Gruppo B1

Azerbaigian - Ungheria

Turchia - Svizzera

Gruppo B2

Serbia - Israele

Slovacchia - Scozia

Gruppo B3

Bosnia ed Erzegovina - Portogallo

Malta - Irlanda del Nord

Gruppo B4

Croazia - Galles

Kosovo - Ucraina

Gruppo C1

Cipro - Lituania

Georgia - Bielorussia.

Gruppo C2

Macedonia del Nord - Lettonia

Moldavia - Slovenia

Gruppo C3

Grecia - Andorra

Isole Faroe - Montenegro

Gruppo C4

Armenia - Bulgaria

Kazakistan - Romania



Gruppo C5

Lussemburgo - Estonia

Martedì 16 luglio 2024.

Gruppo A1

Norvegia - Paesi Bassi

Italia - Finlandia

Gruppo A2

Spagna - Belgio

Danimarca - Cechia

Gruppo A3

Svezia - Inghilterra

Repubblica d'Irlanda - Francia

Gruppo A4

Germania - Austria

Polonia - Islanda

Women's EURO 2022: Germania - Austria 2-0

Gruppo B1

Svizzera - Azerbaigian

Ungheria - Turchia

Gruppo B2

Scozia - Serbia

Israele - Slovacchia

Gruppo B3

Portogallo - Malta

Irlanda del Nord - Bosnia-Erzegovina

Gruppo B4

Galles - Kosovo

Ucraina - Croazia

Gruppo C1

Lituania - Georgia

Bielorussia - Cipro

Gruppo C2

Slovenia - Macedonia del Nord

Lettonia - Moldavia

Gruppo C3

Andorra - Isole Faroe

Montenegro - Grecia

Gruppo C4

Romania - Armenia

Bulgaria - Kazakistan

Gruppo C5

Estonia - Lussemburgo

Come funzionano le competizioni femminili per nazionali

Come funzionano le qualificazioni

Fase a leghe

Nelle qualificazioni, come nella fase a gironi di Nations League, le nazionali competono in gruppi da quattro o tre squadre (Lega C) nell'arco di sei giornate, tra aprile e luglio. Ogni squadra gioca in casa e in trasferta contro tutte le altre avversarie del girone.

Per quanto riguarda la qualificazione vera e propria, le prime due squadre di ogni girone della Lega A guadagneranno un posto alla fase finale di luglio 2025 insieme alla Svizzera. Gli altri sette posti verranno decisi da due turni di spareggi a ottobre e novembre/dicembre.

Spareggi

Il primo turno degli spareggi prevede due percorsi. Nel primo percorso, le terze e quarte classificate della Lega A affronteranno le cinque prime classificate dei gironi e le tre migliori seconde della Lega C. Le otto vincitrici accedono al secondo turno.

Nell'altro percorso del primo turno, le quattro prime classificate dei gironi e le due migliori seconde della Lega B verranno sorteggiate in sei confronti contro le altre due seconde classificate e le quattro terze classificate della Lega B. Le sei vincitrici accedono al secondo turno.

Al secondo turno, le squadre verranno sorteggiate in sette incontri: saranno teste di serie le sette nazioni con la migliore classifica secondo il ranking generale delle qualificazioni europee. Le sette vincitrici accedono alla fase finale.

I percorsi degli spareggi verranno adeguati secondo necessità per tenere conto dei risultati della Svizzera, nazione ospitante di Women's EURO, che gareggerà in Lega B ma avrà un posto garantito alla fase finale.

Se la Svizzera arriva prima, seconda o terza in Lega B, la migliore quarta della Lega B completerà il tabellone degli spareggi al primo turno-percorso 2 e le teste di serie dei sei confronti saranno adeguate di conseguenza.

Promozioni e retrocessioni

Verranno decretate anche le promozioni e le retrocessioni della prossima UEFA Women's Nations League, che darà il via al ciclo 2025-27.

• Le vincitrici, le seconde e le terze classificate della Lega A restano in Lega A;

• Le seconde classificate e le tre migliori terze della Lega B restano in Lega B;

• Le seconde, le terze e le quarte classificate della Lega C restano in Lega C;

• Le vincitrici delle Leghe B e C vengono promosse nella lega superiore;

• Tutte le quarte classificate delle Leghe A e B e la peggiore terza della Lega B retrocedono nella lega inferiore.