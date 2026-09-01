Il primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup termina mercoledì
martedì 1 settembre 2026
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Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup si conclude mercoledì con le ultime partite di ritorno.
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Vålerenga, Breidablik e Anderlecht sono tra le squadre che andranno in vantaggio nelle gare di ritorno del primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.
Il Metalist 1925 Kharkiv è il primo club a qualificarsi per il secondo turno dopo la vittoria per 5-0 contro il Mitrovica nella gara di ritorno di martedì. Il sorteggio del secondo turno si terrà venerdì 4 settembre alle 15:00 CET.
Il Breidablik, ai quarti di finale nella scorsa stagione, si è imposto con un netto 8-1 sul FK Csíkszereda, mentre l’Anderlecht, che ha raggiunto gli ottavi di finale nel 2025/26, ha superato il Feyenoord per 2-1. Il Vålerenga, che ha giocato la fase campionato della Women's Champions League della scorsa stagione, si presenterà alla gara di ritorno contro il Radomlje con due gol di vantaggio.
Come funziona il primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup
Le 13 squadre che partono da questo turno vengono raggiunte dagli 11 club che sono arrivate terze nei mini tornei del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League. Le vincitrici dei 12 incontri di andata e ritorno del primo turno di qualificazione della Women's Europa Cup passeranno al secondo turno di qualificazione.
A loro si aggiungeranno le 11 seconde dei mini tornei del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League (tra cui l’Hammarby, finalista della scorsa Women's Europa Cup) e le nove squadre eliminate nel terzo turno di qualificazione della Women's Champions League.
Le sfide e i risultati del primo turno di qualificazione Women's Europa Cup
Andata
Sabato 29 agosto
Mercoledì 26 agosto
SeaSters Odesa - Rosenborg 1-0
Radomlje - Vålerenga 0-2
Apollon LFC - FH 0-2
Mitrovica - Metalist 1925 Kharkiv 0-0
SFK 2000 Sarajevo - Slovan Liberec 2-3
Hajduk Split - Fortuna Hjørring 0-2
Breidablik - FK Csíkszereda 8-1
Sturm Graz - Gintra 2-1
Anderlecht - Feyenoord 2-1
Spartak Subotica - Brøndby 0-5
Torreense - Kolos Kovalivka 6-1
Ritorno
Martedì 1° settembre
Metalist 1925 Kharkiv - Mitrovica 5-0
Mercoledì 2 settembre
Orari CET
Gintra - Sturm Graz (11:00, and. 1-2)
Agram - FC Minsk (16:30, and. 0-0)
Slovan Liberec - SFK 2000 Sarajevo (17:00, and. 3-2)
Kolos Kovalivka - Torreense (17:00, and. 1-6)
FH - Apollon LFC (18:00, and. 2-0)
Csíkszereda - Breidablik (18:00, and. 1-8)
Rosenborg - SeaSters Odesa (18:00, and. 0-1)
Brøndby - Spartak Subotica (18:00, and. 5-0)
Fortuna Hjørring - Hajduk Split (18:00, and. 2-0)
Vålerenga - Radomlje (18:45, and. 2-0)
Feyenoord - Anderlecht (19:00, and. 1-2)
Guida alle squadre
- La scorsa stagione il Breidablik ha raggiunto i quarti di finale della prima edizione, mentre l’Anderlecht e il Fortuna sono arrivati agli ottavi.
- L’FC Minsk, il Gintra, il Sarajevo e lo Spartak Subotica sono stati eliminati nel secondo turno di qualificazione, mentre il Kolos Kovalivka, il Rosenborg e lo Sturm Graz sono stati eliminati in questa fase iniziale.
- Il Fortuna è stato finalista della UEFA Women's Cup 2002/03.
- Il Brøndby e il Rosenborg (allora con il nome di Trondheims-Ørn) hanno raggiunto le semifinali della Women's Cup/Champions League, mentre il Breidablik è arrivato ai quarti di finale.
- Il Vålerenga ha disputato la fase a gironi/campionato della Women's Champions League nelle ultime due stagioni, mentre il Breidablik e il Metalist 1925 Kharkiv (all’epoca WFC Kharkiv) vi hanno preso parte nella stagione 2021/22.
- Csíkszereda, Feyenoord, FH, Radomlje e Slovan Liberec fanno il loro esordio nelle competizioni UEFA.
- Anche Hajduk Split , SeaSters Odessa e Torreense sono all'esordio in Europa, e provengono tutte dai turni precedenti di Women's Champions League.
- Sempre proveniente dalla Women's Champions League, il Sarajevo sta disputando la sua 24ª campagna nelle competizioni UEFA femminili, un record. Per il Gintra, invece, questa è la 23ª, mentre per il Brøndby la 22ª.
Le date della UEFA Women's Europa Cup 2026/27
Secondo turno di qualificazione
Sorteggio: 4 settembre, Nyon (data soggetta a modifiche)
Andata: 23 settembre
Ritorno: 30 settembre
Ottavi di finale
Sorteggio: 2 ottobre, Nyon (data soggetta a modifiche) – determina gli accoppiamenti dell’intero tabellone a eliminazione diretta
Andata: 28/29 ottobre
Ritorno: 10/11 novembre
Quarti di finale
Andata: 3-4 febbraio
Ritorno: 10-11 febbraio
Semifinale
Andata: 23/24 marzo
Ritorno: 31 marzo/1° aprile
Finale (andata e ritorno)
Andata: 1 o 2 maggio
Ritorno: 8 o 9 maggio