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Il primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup termina mercoledì

martedì 1 settembre 2026

Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup si conclude mercoledì con le ultime partite di ritorno.

Anderlecht - Feyenoord si è conclusa per 2-1
Anderlecht - Feyenoord si è conclusa per 2-1 Getty Images

Vålerenga, Breidablik e Anderlecht sono tra le squadre che andranno in vantaggio nelle gare di ritorno del primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.

Il Metalist 1925 Kharkiv è il primo club a qualificarsi per il secondo turno dopo la vittoria per 5-0 contro il Mitrovica nella gara di ritorno di martedì. Il sorteggio del secondo turno si terrà venerdì 4 settembre alle 15:00 CET.

Sorteggio secondo turno di qualificazione

Il Breidablik, ai quarti di finale nella scorsa stagione, si è imposto con un netto 8-1 sul FK Csíkszereda, mentre l’Anderlecht, che ha raggiunto gli ottavi di finale nel 2025/26, ha superato il Feyenoord per 2-1. Il Vålerenga, che ha giocato la fase campionato della Women's Champions League della scorsa stagione, si presenterà alla gara di ritorno contro il Radomlje con due gol di vantaggio.

Come funziona il primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup

Le 13 squadre che partono da questo turno vengono raggiunte dagli 11 club che sono arrivate terze nei mini tornei del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League. Le vincitrici dei 12 incontri di andata e ritorno del primo turno di qualificazione della Women's Europa Cup passeranno al secondo turno di qualificazione.

A loro si aggiungeranno le 11 seconde dei mini tornei del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League (tra cui l’Hammarby, finalista della scorsa Women's Europa Cup) e le nove squadre eliminate nel terzo turno di qualificazione della Women's Champions League.

Le sfide e i risultati del primo turno di qualificazione Women's Europa Cup

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 1 settembre 2026

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