Soncin e un'altra pagina di storia da scrivere

Soddisfazione, unita alla consapevolezza che bisogna subito voltare pagina per preparare la prossima sfida. L'Italia è tornata ai quarti di UEFA Women's EURO dopo 12 anni e prima della sfida contro la Norvegia, il Ct delle Azzurre Andrea Soncin parla della sua fiducia in vista di questo appuntamento. E conferma che per lui allenare la nazionale femminile è come essere in Paradiso.



UEFA.com: come mai si è emozionato così tanto fino ad arrivare alle lacrime dopo la partita di Berna contro la Spagna?

Soncin: Le ragazze riescono a creare un ambiente magico e coinvolgente: sono totalmente devoto a ognuna di loro. È un qualcosa di inspiegabile: il risultato è quello che rimane, ma vedere la luce negli occhi delle ragazze, la passione che ci mettono, la gioia e la felicità di tanti parenti, quella di tutte le persone che lavorano intorno a noi, penso che sia il premio più grande per un allenatore. Allenare la nazionale per me è come essere in Paradiso: è il lavoro più bello che potrei fare, è il momento più alto della mia carriera. E il risultato che abbiamo fatto è un qualcosa di unico, di magico, forse paragonabile soltanto alla gioia per la nascita delle mie figlie…

UEFA.com: Un primo traguardo – i quarti - è stato raggiunto: quanto ne è soddisfatto?

Soncin: C'è molta soddisfazione da parte di tutti, ma dopo la gioia della qualificazione è entrata subito la consapevolezza che c'è un altro grande appuntamento, con la possibilità di scrivere un'altra pagina di storia. Ci eravamo fatti la promessa di venire in Svizzera a fare le protagoniste. E questo penso che le ragazze siano sempre più convinte di poterlo fare: massimo rispetto per la Norvegia, ha talento grandissimo in campo e giocatrici che hanno scritto anche pagine di storia importante del calcio femminile. Ma c'è la consapevolezza di potercela giocare con tutte. Vogliamo rimanere in Svizzera ancora a lungo.

UEFA.COM: Le due partite delle qualificazioni possono dare un riferimento su tattica e piano gara per mercoledì?

Soncin: È passato tanto tempo da quelle partite, sono cambiate alcune giocatrici da noi e alcune da loro, quindi quel momento è molto lontano. Come è stato per le altre gare, c'è massimo rispetto per loro, perché hanno delle giocatrici di altissimo livello, abbiamo però la convinzione e la voglia estrema di continuare.

UEFA.COM: Quanto è fiducioso di poter raggiungere la semifinale?

Soncin: C'è grande fiducia e consapevolezza, quando ci si avvicina fiducia e paura sono quel mix che ti fanno alzare il livello di adrenalina. Ovviamente sentiamo la responsabilità verso tutto il movimento, però più che la preoccupazione della responsabilità è proprio l'orgoglio nel vedere tantissime bambine, tantissime ragazze... Tantissimi messaggi arrivano dall'Italia, le ragazze hanno ottenuto dei numeri importanti anche a livello televisivo, sono aspetti che per il nostro movimento sono fondamentali. Sappiamo che un risultato positivo potrebbe accendere ancora di più la passione degli italiani e delle italiane e soprattutto potrebbe dare un'ulteriore spinta a livello culturale e avvicinare sempre più bambine e più ragazze in Italia a questo bellissimo sport.

UEFA.COM: In cosa può migliorare l’Italia?

Soncin: Non abbiamo ancora espresso il massimo potenziale come gioco: in tante altre partite, sia nelle qualificazioni sia in Nations League, siamo riusciti a gestire molto meglio il possesso, ma era tutto messo in preventivo perché gli aspetti emotivi di certe partite incidono e influenzano. Le ragazze stanno crescendo in consapevolezza, questa consapevolezza le deve portare alla convinzione massima delle loro capacità. Abbiamo tanta qualità all'interno della squadra, ho a disposizione tante caratteristiche. È un percorso che stiamo facendo insieme: richiede tempo, ma tante tappe di questo percorso ci hanno dato risultati positivi e quindi c'è grande fiducia.