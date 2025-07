Anteprima Gruppo D Women's EURO 2025: Paesi bassi - Francia, dove guardarla, orario d'inizio, probabili formazioni

Tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del Gruppo D di UEFA Women's EURO 2025 tra Paesi Bassi e Francia.

La partita in breve Quando: domenica 13 luglio (fischio d'inizio 21:00 CET)

Dove: St. Jakob-Park, Basilea

Cosa: Gruppo D UEFA Women's EURO Giornata 3

Probabili formazioni

Paesi Bassi: Van Domselaar; Casparij, Janssen, Buurman, Brugts; Groenen, Van de Donk, Kaptein; Pelova, Miedema, Roord

Francia: Peyraud-Magnin; De Almeida, Lakrar, Sombath, Bacha; Geyoro, Toletti, Karchaoui; Cascarino, Katoto, Baltimore

Verso Paesi Bassi - Francia

Highlights Women's EURO 2025: Inghilterra - Paesi Bassi 4-0

Le parole dei Ct

Andries Jonker, Ct Paesi Bassi: “Le nostre calciatrici sono forti. Abbiamo una grande ambizione di rimanere in questo torneo, ma per riuscirci dovremo dare il massimo contro la Francia. Quando si gioca a calcio ai massimi livelli, a volte capita di perdere. In questi casi, il ruolo dell'allenatore è quello di ridare energia alle calciatrici in vista della partita successiva e ricordare loro le loro qualità”.

Laurent Bonadei, Ct Francia: “Mi è necessitato dare una possibilità a tutti. Era il momento giusto per farlo perché abbiamo tre partite importanti in otto giorni. Era importante preservare tutte le nostre risorse, sia fisiche che in termini di recupero. La qualificazione non è ancora assicurata, quindi sappiamo che domenica ci aspetta una partita difficile contro i Paesi Bassi”.

Cosa succede dopo? Le prime due classificate accedono ai quarti di finale, la terza e quarta classificata sono eliminate.

