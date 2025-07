Finlandia - Svizzera 1-1: un gol allo scadere regala i quarti di finale alle padrone di casa

La padrone di casa della Svizzera si qualificano per la prima volta ai quarti di finale di UEFA Women's EURO grazie al gol di Riola Xhemaili al 92', lasciando alla Finlandia la delusione per una mancata qualificazione che sembrava ormai in tasca.

I momenti chiave 45' Peng respinge sul palo il tiro di Nyström

63' Koivunen para il tiro di Vallotto

79' Kuikka segna su rigore

90'+2' Xhemaili segna il gol qualificazione

La cronaca

La Svizzera inizia la gara con la consapevolezza che un punto sarebbe bastato a precedere le avversarie e qualificarsi ai quarti e, incitata dal pubblico di casa, parte subito forte. Le occasioni fioccano da entrambe le parti, ma è la Svizzera a sfiorare per prima il vantaggio con un tiro di Sydney Schertenleib che dopo una deviazione viene respinto da Anna Koivunen.

La Finlandia resiste strenuamente agli assalti delle padrone di casa e prova anche a sbloccare il risultato in più occasioni. Proprio a ridosso dell'intervallo, Eveliina Summanen effettua un cross dalla sinistra che trova Eva Nyström, ma il suo tiro viene parato con un riflesso felino da Livia Peng.

La parata di Livia Peng sul tiro di Eva Nyström nel primo tempo Getty Images

Nella ripresa Pia Sundhage manda in campo Ana-Maria Crnogorčević e Leila Wandeler, una coppia il cui ingresso aveva spostato gli equilibri quattro giorni prima contro l'Islanda. La partita è tesa ma il gol decisivo non arriva per la Svizzera che a 11 minuti dalla fine subisce una doccia gelata.

Dopo una mischia in area, Emma Koivisto si avventa sul pallone ma viene stesa da Viola Calligaris. L'arbitro assegna il calcio di rigore alla Finlandia che Natalia Kuikka trasforma con freddezza spiazzando Peng. Per la prima volta in tutta la serata il suono dei campanacci e i cori "Hopp Suisse" si ammutoliscono.

Dopo lo shock iniziale, i tifosi ricominciano a incitare le proprie beniamine e, quando ormai la Svizzera sembrava destinata all'eliminazione, Xhemaili (entrata all'81') segna al 92' la rete che manda in visibilio il pubblico di casa e la Svizzera ai quarti di finale.

Player of the Match: Géraldine Reuteler (Svizzera)

Player of the Match: Géraldine Reuteler

"Ancora una volta ha dominato dal punto di vista delle statistiche ed è stata decisiva con alcune giocate, come il tiro-cross da cui è scaturito il decisivo gol del pari".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

L'11 titolare della Svizzera UEFA via Getty Images

Finlandia: Koivunen; Tynnilä, Kuikka, Nyström, E. Koivisto; Summanen (Lehtola 72'), O. Siren, Sevenius (Franssi 57'); Öling (Ahtinen 57'), Kosola (Roth 82'); Sällström (Rantala 72')

Svizzera: Peng; Beney (Lehmann 82'), Calligaris, Stierli (Xhemaili 82'), Maritz, Riesen (Crnogorčević 46'); Reuteler, Wälti, Vallotto; Schertenleib (Pilgrim 71'), Fölmli (Wandeler 46')