Anteprima Italia - Spagna, Gruppo B di UEFA Women's EURO 2025: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Tutto quello che devi sapere sulla partita del Gruppo B di UEFA Women's EURO 2025 tra Italia e Spagna.

La partita in breve Quando: venerdì 11 luglio (21:00 CET)

Dove: Stadion Wankdorf, Berna

Cosa: terza giornata Gruppo B di UEFA Women's EURO 

Dove guardare Italia - Spagna in TV

Cosa devi sapere?

La Roja è arrivata agli ottavi di finale grazie a due prestazioni dominanti, con 11 gol segnati dopo il 5-0 sul Portogallo e il 6-2 sul Belgio. Nonostante il gol subito in extremis nell'1-1 contro il Portogallo, l'Italia può raggiungere i quarti insieme alla Spagna con un pareggio.

L'Italia andrà ai quarti di finale se evita la sconfitta contro la Spagna o se il Portogallo non batte il Belgio. Se l'Italia perde e il Portogallo vince, le due squadre saranno divise in base alla differenza reti complessiva, quindi ai gol segnati, alle sanzioni disciplinari (la squadra che ne ha meno sarà seconda) e alla posizione nella classifica delle qualificazioni europee. L'Italia arriverà prima se vince.

La Spagna è matematicamente ai quarti di finale. Arriverà prima se evita la sconfitta contro l'Italia.

Probabili formazioni

Italia: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Greggi, Caruso, Severini, Boattin; Girelli, Cambiaghi

Diffidate: Cantore, Di Guglielmo, Giugliano, Lenzini

Spagna: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Patri, Alexia, Aitana; Mariona, Pina, Esther González

Diffidate: Aleixandri, Batlle

Verso Italia - Spagna

L'opinione dei reporter

Francesco Corda, reporter Italia

Il pareggio contro il Portogallo ha negato la qualificazione all'Italia, ma tutto è ancora nelle sue mani. Basterebbe non perdere quest'ultima partita, ma il problema è che l'avversaria è la Spagna. La squadra di Andrea Soncin dovrà essere al meglio per fare risultato ed evitare calcoli se il Portogallo dovesse battere il Belgio, ma con Cristiana Girelli in forma è legittimata a sognare.

Andrea De Ferrater, reporter Spagna

La Spagna è stata una delle squadre più solide ed efficaci del torneo, con 11 gol a testimonianza della sua ambizione. Alexia Putellas ed Esther González, capocannoniere a pari merito con tre gol, guidano una squadra che eccelle tatticamente con un pressing alto, un possesso palla intelligente e ottimi movimenti. Già qualificata ai quarti, la Spagna vuole solo assicurarsi il primo posto nel Gruppo B.

Classifica marcatrici

Le parole degli allenatori

Andrea Soncin, Ct Italia: "C'è grande fiducia, siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Tutto è ancora nelle nostre mani. Dovremo affrontare la Spagna con lo stesso spirito che abbiamo dimostrato contro il Portogallo, giocando al meglio e prestando attenzione alle loro qualità. Abbiamo già dimostrato di avere le armi giuste per colpire. Non dobbiamo difendere troppo: le conosciamo bene e loro conoscono noi".

Montserrat Tomé, Ct Spagna: "Abbiamo un ottimo supporto in attacco, con giocatrici capaci di inserirsi. Questo è molto positivo e la dice lunga sulla nostra capacità di creare occasioni. Sappiamo di dover fare attenzione a ogni situazione e sono queste le cose su cui continueremo a lavorare. A volte capita, fa parte del gioco."

Prossime partite Le prime due classificate nel girone accedono ai quarti di finale; la terza e la quarta classificata vengono eliminate.

