Una rivincita da prendere per Di Guglielmo

Tre anni fa a Manchester c'era anche lei. Lucia Di Guglielmo era alla nona presenza con l'Italia nella partita persa 2-1 contro il Belgio, costata alle Azzurre l'eliminazione a UEFA Women's EURO 2022. Adesso, insieme alle sue compagne, punta a prendersi una rivincita per partire con il piede giusto nel Campionato Europeo in Svizzera.

"Sicuramente appena c'è stato il sorteggio del girone la prima sensazione è stata quella di avere la possibilità di prendere una rivincita", ha raccontato. "Stiamo lavorando una partita alla volta, quindi l'obiettivo adesso è il Belgio, fare risultato e giocare la partita cercando di portare in campo quelli che sono i nostri principi. Nel momento in cui costruiamo una buona prestazione, arriva il risultato".



Verso Belgio-Italia: notizie e aggiornamenti LIVE

Il difensore toscano non fa programmi a lungo termine: "Non penso al passaggio del turno, nel senso che il Belgio è il nostro obiettivo, vincere contro il l Belgio e poi quella dopo e poi quella dopo", ha spiegato. "Però è chiaro che l'obiettivo è là".

Di Guglielmo ha migliorato di molto il suo contributo in fase offensiva. "E' qualcosa su cui ho lavorato tanto", ha ammesso. "Proprio nel momento in cui sono rientrata dall'infortunio era qualcosa in cui vedevo tanto margine di miglioramento, volevo crescere da quel punto di vista. Nel momento in cui il mister mi dà la possibilità di interpretare il ruolo e la squadra mi mette nelle condizioni di poter fare entrambe le fasi, mi piace riuscire a dare un contributo anche in fase offensiva".



Conosciamo le squadre di Women's EURO: Italia

"Riesco a scambiarmi bene con le compagne, spesso a trovarmi nel posto giusto al momento giusto e se questo può aiutare la squadra e essere determinante, mi trovo a mio agio nel farlo. Oggi penso di poter dire che nel mio ruolo mi sento più matura rispetto all'esperienza fatta in passato, quindi più consapevole di quello che stiamo andando ad affrontare, anche più coraggiosa".