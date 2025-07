Cambiaghi punta a lasciare il segno

Diciassette gol nelle ultime due stagioni di Serie A, un recentissimo trasferimento alla Juventus campione d’Italia a certificare i progressi compiuti. Michela Cambiaghi è al suo primo Campionato Europeo, ma è una delle giocatrici più attese dell’Italia: la 29enne di Vimercate non nasconde la sua soddisfazione e la voglia di fare bene in questo grande palcoscenico internazionale.

Questa convocazione “sento che è un po' un ripagare tutti i sacrifici e tutto il percorso che ho fatto, però non mi sento di dire che è il culmine” della carriera “perché dopo il culmine c'è sempre un down, quindi voglio che sia una tappa per ambire poi a qualcosa di più grande”, spiega, “Adesso però abbiamo questo Europeo e quindi il mio obiettivo adesso è fare bene qui”.



Dopo un infortunio che l’ha tenuta fuori un mese, Cambiaghi è tornata al top della forma. “Fisicamente sto bene”, assicura, “arrivavo da un infortunio ma adesso sento che sto bene, abbiamo fatto un periodo di preparazione quindi stiamo iniziando ad alleggerire un po' i carichi, ma sento che giorno dopo giorno sto sempre meglio e quindi sono contenta di questo”.

Il focus è già sull’esordio il 3 giugno a Sion e su Tessa Wullaert, sua compagna in questa stagione. “Il Belgio è una grande squadra, ci potrà mettere in difficoltà ma noi stiamo studiando e preparando bene questa partita”, sottolinea, “Con Tessa abbiamo giocato insieme quest'anno all'Inter, è una giocatrice molto forte e secondo me in nazionale rende ancora di più, è ancora più incisiva e sappiamo che dobbiamo prestare molta attenzione a lei perché all'interno del gioco è una giocatrice chiave”.

Quanto alle favorite, spiega la neo attaccante della Juventus, “per me rimangono l'Inghilterra, la Francia e la Spagna. Noi possiamo essere un outsider ma non mi voglio sbilanciare a dire dove arriveremo perché sono un po' scaramantica, però spero che arriveremo più in là possibile perché sappiamo di poterci giocare ogni partita e cercheremo di farlo al meglio”.

“Sarei contentissima se arrivassimo almeno a giocarci la finale, ovviamente è un passo alla volta, è una partita alla volta e a livello personale vorrei riuscire a confrontarmi con le grandi squadre, riuscire a incidere anche con nazionali che magari sono un po' più avanti di noi”, l’ambizione di Cambiaghi. Che è la giocatrice più prolifica dell’Italia, da quando Andrea Soncin ha assunto la guida tecnica della squadra.

“Non sento responsabilità di essere l'attaccante che ha segnato di più, comunque ho le mie compagne e ci sono attaccanti come Cristiana Girelli che è il capocannoniere del campionato e quindi ha segnato molto più di me”, conclude l’attaccante, “Non sento questa responsabilità, cerco sempre di entrare e di fare il massimo che posso. Poi se riesco anche a incidere e a segnare sono ancora più contenta”.