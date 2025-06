Women's EURO 2025: la Ct Sarina Wiegman cerca il bis con l'Inghilterra

Dopo aver vinto UEFA Women's EURO 2017 con i Paesi Bassi, Sarina Wiegman ha ripetuto l'impresa nel 2022 con l'Inghilterra, ma la delusione nella finale di Coppa Mondo 2023 le ha ricordato che la squadra può ancora migliorare.

L'Inghilterra dovrà vedersela con Francia, Paesi Bassi e Galles nella fase a gironi del torneo in Svizzera: "Subito tre finali", ha dichiarato Wiegman a UEFA.com.

Le prospettive dell'Inghilterra

Siamo contente di ciò che abbiamo fatto all'Europeo in Inghilterra, ma sono passati tre anni e vogliamo andare avanti. Voglio puntare ancora più in alto: sappiamo tutti che la Germania ha vinto otto volte – sei di fila – e che la Norvegia ha vinto due volte, quindi vogliamo ancora di più. Vogliamo puntare ancora più in alto e speriamo di crescere molto.

Certo, dobbiamo difendere il titolo, ma è un'opportunità, perché se guardiamo il nostro girone è molto impegnativo. Ho la sensazione che giocheremo subito tre finali, ma dimostreremo che siamo forti e che possiamo raggiungere un livello successivo. È anche necessario, perché il calcio femminile sta crescendo molto rapidamente in tutti i settori.

Francia, Paesi Bassi e Galles, avversarie nella fase a gironi

La Francia è una squadra di altissimo livello, con giocatrici potenti e veloci. Affrontare i Paesi Bassi è speciale. Conosco molto bene la squadra: è forte tatticamente, ha molte giocatrici di talento e ha un approccio sempre un po' avventuroso. Sarà una partita molto dura e avvincente.

Ogni gara sarà difficile. Il Galles parteciperà per la prima volta alla fase finale, ma siamo vicini di casa e ci sarà molta rivalità. Saranno sicuramente motivate, ma lo saremo anche noi.

La chiave del successo a Women's EURO

Non esiste una sola risposta a questa domanda. Quello che stiamo cercando di creare è un ambiente in cui si dà il massimo e si cerca di migliorare giorno dopo giorno, ma vogliamo anche imparare; se vuoi migliorare, devi sbagliare e imparare dagli errori.

Cerchiamo di fare tutto il possibile per prepararci al meglio, per far sì che ogni giocatrice sia in forma e pronta a dare il massimo sotto pressione. A volte però serve anche un pizzico di fortuna. Cerchiamo di dare slancio e creare coesione in squadra, oltre che entusiasmo, ma lo sento già!