UEFA Women's EURO 2025: Alexia Putellas sulle aspettative della Spagna

La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo FIFA 2023 e la UEFA Women's Nations League 2024, ma nonostante sia la favorita per UEFA Women's EURO 2025, Alexia Putellas sa bene che non può dare nulla per scontato.

Reduce dalla sconfitta in finale di UEFA Women's Champions League contro l'Arsenal, la 31enne centrocampista del Barcellona si concentra sulla fase a gironi del Campionato Europeo in Svizzera.

L'esordio contro il Portogallo

Spero che tutto vada bene per iniziare con il piede giusto, ma se così non fosse ci saranno altre due partite. La prima è sempre difficile per tutti, ma sono sicura che faremo bene.

Non vedo l'ora, ma non manca molto all'inizio. Aspettavo questo momento da tanto tempo e sono emozionata: ho lavorato sodo per essere di nuovo qui.

Women's EURO 2025: grandi gol della Spagna nelle qualificazioni

Le aspettative della Spagna

È un errore dare per scontato di essere già in finale, perché ci sono tante squadre e sono tutte molto forti. Dobbiamo procedere un passo alla volta, a partire dalla fase a gironi.

Portogallo, Belgio e Italia sono squadre difficili e ci costringeranno a dare il massimo. Questo deve essere il nostro obiettivo: giocare al meglio per avvicinarci alla vittoria, ma un passo alla volta.

Le squadre di Women's EURO: Spagna

Essere un modello per le più giovani

Non è una responsabilità. Dopotutto, sono una giocatrice come un'altra, anche se ho giocato non so quante partite. In fin dei conti, amo il mio lavoro, amo essere qui e amo giocare a calcio, anche agli Europei. Cerco solo di dare tutto quello che posso alla squadra, di aiutarla a vincere ogni partita e, se Dio vuole, ad arrivare in finale.

Come affrontare i tornei

Bisogna andare avanti perché dopo pochi giorni si gioca un'altra partita. Non puoi perdere la concentrazione e devi pensare al premio finale. È una cosa che arriva con la maturità.

Non cambio molto la mia preparazione. Cerco di restare calma, mangiare sano, idratarmi, visualizzare possibili movimenti e i micro-momenti – un controllo di palla, la preparazione al tiro – cose molto specifiche. Per mantenere la calma ascolto musica, faccio passare il tempo e aspetto che la partita inizi. Tutto qui.