Women's EURO 2025: il Ct del Portogallo, Francisco Neto, alza l'asticella

Francisco Neto aveva solo 32 anni quando ha assunto la guida del Portogallo nel 2014, ma dopo 11 anni la sua squadra è cresciuta molto.

Ex preparatore dei portieri, Neto ha guidato il Portogallo ai suoi primi due Women's EURO (nel 2017 e nel 2022) e, più recentemente, alla prima fase finale di Coppa del Mondo FIFA. La squadra non ha mai superato la fase a gironi di un torneo, ma nonostante un sorteggio difficile spera di aprire nuovi orizzonti in Svizzera.

Le ambizioni del Portogallo a Women's EURO 2025

Voglio continuare quello che abbiamo fatto negli ultimi anni e consolidare i risultati a Women's EURO. [Nel 2022] siamo arrivati all'ultima giornata della fase a gironi con il destino nelle nostre mani: prima non ci eravamo mai riusciti. A EURO cercheremo di arrivare oltre.

Andreia Norton e Jéssica Silva (a sinistra) dopo un gol nelle qualificazioni Getty Images

Cosa ha imparato nel 2017 e nel 2022

Soprattutto, a non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento su di me. C'era molta attesa. Nel 2022 siamo riusciti ad essere un po' più equilibrati, e questa è l'idea. Soprattutto, dobbiamo gestire meglio le emozioni per poter trasmettere il nostro messaggio alle giocatrici e aiutarle sia dentro che fuori dal campo.

Francisco Neto parla alla squadra durante le qualificazioni Getty Images

Il gioco del Portogallo

Cosa può aspettarsi la gente dalla mia squadra? L'ambizione e la capacità di competere, indipendentemente dal contesto e dall'avversario, così come la voglia di continuare a rappresentare il nostro Paese nel mondo. Organizzazione e tanta passione calcistica.