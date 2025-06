Women's EURO 2025: l'allenatore della Francia, Laurent Bonadei, sugli obiettivi della squadra

Dopo essere stato il vice di Hervé Renard, Laurent Bonadei è stato scelto per guidare la Francia nel 2024, riuscendo a qualificare la squadra a UEFA Women's EURO 2025.

Dopo aver giocato nelle serie inferiori del campionato francese, ha iniziato la carriera di allenatore con le giovanili di Nice, Nancy e Paris, e ha anche lavorato al fianco di Renard con le nazionali maschili di Angola e Arabia Saudita prima di raggiungerlo sulla panchina della Francia.

Sulla Francia a Women's EURO

Sono onorato e orgoglioso di allenare questa squadra. Mi piace molto allenare queste calciatrici e gestire questo staff. Sono ragazze talentuose e con una grande mentalità, quindi per ora va tutto bene.

Com'è la mia Francia? Una squadra generosa, impegnata, con una buona mentalità, che vuole dare spettacolo in campo.

Il Ct della Francia, Bonadei, sul 'girone difficile'

Sull'Inghilterra e le altre squadre del girone

Contro l'Inghilterra sarà una grande partita, ma ce ne saranno altre importanti. Nel nostro girone ci sono le ultime due vincitrici di Women's EURO [Paesi Bassi e Inghilterra]. Speriamo che dal gruppo possa uscire la terza vincitrice e speriamo di essere noi.

I Paesi Bassi hanno una squadra davvero interessante con alcune calciatrici che giocano in Francia. Il Galles, poi, non è una squadra da sottovalutare.

Women's EURO: i grandi gol della Francia

L'incontro con l'allenatrice dell'Inghilterra, Sarina Wiegman

La prima volta l'ho incontrata sugli spalti in occasione della sfida tra Manchester United e Paris Saint-Germain.

È una grande professionista, una grande allenatrice. Dopo aver vinto [WEURO] nel 2017 con i Paesi Bassi, ha anche raggiunto la finale della Coppa del Mondo nel 2019 con loro. Ha vinto Women's EURO nel 2022 e ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo nel 2023 [con l'Inghilterra], quindi questo fa capire quanto incida in panchina. Conosco il suo lavoro, perché la vedo spesso in campo o sugli spalti quando osserva le sue giocatrici. Ho un ottimo rapporto con lei. È sempre educata e gentile. È una persona molto rispettabile e rispettata nel nostro sport, per la sua carriera ma anche per la persona che è.