La Francia a Women's EURO 2025: calendario, statistiche, allenatore e biglietti

In quale girone sarà la Francia a Women's EURO 2025?

La Francia è nel Gruppo D insieme a Inghilterra, Paesi Bassi e Galles.

Calendario della Francia nel Gruppo D

Sabato 5 luglio

Francia - Inghilterra (21:00, Zurigo)

Mercoledì 9 luglio

Francia - Galles (21:00, San Gallo)

Domenica 13 luglio

Paesi Bassi - Francia (21:00, Basilea)

Orari di inizio CET

Calendario Women's EURO 2025

Come si è qualificata la Francia

Vincitrice Gruppo A3: 1-0 c vs Repubblica d'Irlanda, 1-0 t vs Svezia, 2-1 t vs Inghilterra, 1-2 c vs Inghilterra, 2-1 c vs Svezia, 1-3 t vs Repubblica d'Irlanda

Capocannoniere: Marie-Antoinette Katoto 3

I grandi gol della Francia a Women's EURO

Il pedigree della Francia



Miglior risultato Women's EURO: semifinale (2022)

Women's EURO 2022: semifinale

Coppa del Mondo femminile FIFA 2023: quarti di finale

UEFA Women's Nations League 2023/24: Finals, seconda

Olimpiadi 2024: quarti di finale (nazione ospitante)

UEFA Women's Nations League 2025: prima Gruppo A2 (alla fase finale)

La statistica

Da quando nel 1997 la fase finale è diventata a otto squadre, la Francia è sempre uscita ai quarti prima di approdare alle semifinali del 2022 battendo i detentori del titolo, i Paesi Bassi, ai supplementari.

Women's EURO 2025: tutto quello che devi sapere

Ct della Francia: Laurent Bonadei

Quarti di finale Women's EURO 2022: Francia - Paesi Bassi 1-0

Statistiche Francia a Women's EURO

Maggior numero di presenze nelle fasi finali del torneo

17 Sandrine Soubeyrand

Maggior numero di gol segnati nella fase finale del torneo

4 Marinette Pichon, Angélique Roujas

Biglietti Francia per Women's EURO 2025

