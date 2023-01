Il documentario sul calcio femminile, EQUALS, è adesso visibile su UEFA.tv

EQUALS, un documentario in sei puntate che racconta il calcio femminile attraverso gli occhi delle sue protagoniste, è disponibile da oggi gratuitamente su UEFA.tv.

Guarda la serie EQUALS su UEFA.tv

La serie esamina la rapida ascesa del calcio femminile in tutta Europa e le sfide che ancora l'attendono, con sullo sfondo un Women's EURO 2022 da record che la scorsa estate ha riscosso consensi in tutto il mondo.

Nadine Kessler, direttore generale UEFA per il calcio femminile, ha dichiarato a proposito della serie: "Sono incredibilmente grata alle giocatrici che hanno condiviso le loro storie ed emozioni per questa serie nel bel mezzo dello storico UEFA Women's EURO 2022 della scorsa estate. Per questo motivo, la serie EQUALS offre agli spettatori un punto di vista senza precedenti del nostro sport, dai momenti più alti a quelli più bassi. I tifosi potranno vivere il nostro gioco come mai prima d'ora e comprendere meglio l'entusiasmante futuro che attende il calcio femminile".

Ogni episodio è caratterizzato da un tema principale. Le calciatrici delle 16 squadre che hanno partecipato a Women's EURO 2022 hanno raccontato esperienze e opinioni sul calcio femminile analizzando anche la strada da percorrere per lo sviluppo futuro.

Episodio 1: La pressione è un privilegio

Ascoltiamo come le calciatrici gestiscono la pressione in campo e fuori, in un momento in cui la copertura del calcio femminile diventa sempre maggiore.

Il trailer della serie Equals: presto l'episodio 1

Guarda l'episodio 1 su UEFA.tv.

Episodio 2: Dal nord

Scoprite cosa ha reso le squadre nordiche e le loro giocatrici così vincenti. Scoprite di più sulla cultura e sul calcio della regione e come questo possa essere collegato alla crescita delle giovani calciatrici.

Il trailer della serie Equals: presto l'episodio 2

Guarda l'episodio 2 su UEFA.tv.

Episodio 3: Gestire le aspettative

Scoprite come infortuni e malattie possono condizionare la carriera delle protagoniste.

Il trailer della serie Equals: presto l'episodio 3

Guarda l'episodio 3 su UEFA.tv.

Episodio 4: Amici e famiglia

Ascoltiamo l'importanza del supporto emotivo a tutti i livelli del calcio e diamo un'occhiata più da vicino alla crescita di alcune giovani stelle future del torneo.

Il trailer della serie Equals: presto l'episodio 4

Guarda l'episodio 4 su UEFA.tv.

Episodio 5: Modelli reali non modelli ideali

Mentre Women's EURO entra nelle fasi a eliminazione diretta, esaminiamo come il calcio femminile e le sue protagoniste stiano cambiando.

Il trailer della serie Equals: presto l'episodio 5

Guarda l'episodio 5 su UEFA.tv.

Episodio 6: Inizio e non la fine

Gettiamo uno sguardo al futuro del calcio femminile, esaminandone lo stato attuale sulla scia della finale di WEURO, soffermandoci sui margini di crescita dalla fine del torneo.

Episodio 6 della serie EQUALS: L'inizio e non la fine

Guarda l'episodio 6 su UEFA.tv.

Cosa dicono le stelle nella serie EQUALS

Leah Williamson (Inghilterra/Arsenal): "Mia madre ha dovuto fingere di essere un ragazzo per giocare a calcio. Io non l'ho fatto, ho avuto il lusso di poter giocare, ma ci sono stati sicuramente degli ostacoli. Presumo che tutte le ragazze di questa generazione e di questa squadra abbiano avuto gli stessi problemi. Se siamo arrivate dove siamo oggi, è perché amiamo il calcio".

Equals Promo: Williamson Quote (Ep.1)

Sarah Zadrazil (Austria/Bayern München): "Dobbiamo spianare la strada alla prossima generazione, mostrare loro che è possibile giocare in grandi stadi, in stadi esauriti, che è possibile diventare calciatrici professioniste, anche se sei una ragazza. Soprattutto se sei una ragazza. È possibile".

Ada Hegerberg (Norvegia/Lyon): "Sono abbastanza convinta che se si inizia a insegnare a una bambina di sei anni come fare un passaggio, piuttosto che quando ne ha 15, il livello sarà molto diverso tra qualche anno".

Magdalena Eriksson (Svezia/Chelsea): "Dare alle ragazze e ai ragazzi le stesse opportunità all'inizio è estremamente importante".

Alexia Putellas (Spagna/Barcelona): "Stiamo tutte inseguendo lo stesso obiettivo e non ci fermeremo finché non lo avremo raggiunto".