Francia - Italia 5-1: azzurre travolte a Rotherham

La Francia stupisce il mondo e si conferma tra le favorite di UEFA Women's EURO 2022 con un 5-1 sull'Italia nel Gruppo D. Le transalpine segnano tutti i gol prima dell'intervallo, di cui tre con Grace Geyoro.

I momenti chiave 9' Geyoro apre le marcature

12' Katoto raddoppia

15' Katoto colpisce un palo di testa

38' Cascarino firma il terzo gol da fuori area

40' Geyoro trova la seconda rete personale

45' Geyoro completa la tripletta

76' Piemonte accorcia per le azzurre

La partita in breve: Francia ingiocabile

Entrambe le squadre partono forte. Già al 4', Pauline Peyraud-Magnin compie una miracolosa parata di piede su conclusione ravvicinata di Barbara Bonansea. Il primo gol, però, arriva sull'altro fronte. Un cross di Kadidatou Diani viene respinto corto e Grace Geyoro, alla 50ª presenza dopo aver superato un infortunio prima del torneo, non esita a insaccare.

Marie-Antoinette Katoto

Il raddoppio arriva dopo soli 3' con Marie-Antoinette Katoto, che si avventa sul pallone dopo una respinta corta di Laura Giuliani su traversone di Sakina Karchaoui. L'Italia è già alle corde e poco dopo Katoto colpisce anche un palo di testa dalla corta distanza.

Le transalpine continuano a procurarsi occasioni su occasioni. Su un traversone di Diani, la palla sfugge inspiegabilmente a Delphine Cascarino. L'esterno del Lione, però, esulta qualche minuto dopo, quando tenta la conclusione da fuori area e trova una traiettoria imprendibile.

C'è ancora tempo per altri due gol di Geyoro: il primo arriva dopo un astuto tocco di Katoto, mentre la tripletta personale è frutto di un pregevole uno-due con Sandie Toletti.

Nella ripresa, l'Italia riesce ad arginare di più le francesi e trova un meritato gol con la subentrata Martina Piemonte su assist di Lisa Boattin, premiando l'entusiasmo del caloroso pubblico azzurro.

La partita minuto per minuto: Francia - Italia 5-1

Visa Player of the Match: Grace Geyoro (Francia)

"Un'ottima prestazione sia in attacco che in difesa. Ha avuto grande peso in fase offensiva con efficaci incursioni e finalizzazioni della più alta qualità".

Osservatori tecnici UEFA

Vanessa Tomaszewski, reporter Francia

Ora, nessuno ha dubbi che le Bleues siano tra le favorite. La squadra ha evidenziato una grande potenza offensiva in un primo tempo da record. Va detto che Peyraud-Magnin ha fatto la differenza nei primi minuti di gioco neutralizzando Bonansea. L'Italia ha lasciato ampi varchi, sfruttati puntualmente dal trio Katoto-Cascarino-Diani e anche da Geyoro, che è entrata nella storia firmando una tripletta nel primo tempo. Negli ultimi 15 minuti, la Francia ha rallentato un po' e ha permesso all'Italia di segnare, ma nonostante ciò ha giocato una gara quasi perfetta e sembra inarrestabile!

Vieri Capretta, reporter Italia

È andato tutto storto tranne la reazione nel finale. La Francia è stata migliore sotto ogni aspetto: fisicamente, tecnicamente, tatticamente e nelle decisioni, dominando per tutti i 90 minuti. In casa Italia, tutti sono convinti che la nostra forza sia l'affiatamento del gruppo, ma bisognerà dimostrarlo nella prossima partita.

Reazioni a caldo

Corinne Diacre, Ct Francia: "Volevamo partire alla grande nel primo tempo, tanto di cappello alle mie giocatrici! Abbiamo sentito una grande sinergia e l'abbiamo visto nel primo tempo".

Grace Geyoro, Visa Player of the Match: "Oggi sono riuscita a sfruttare molte delle occasioni che ho avuto. Sono stata aiutata dalle mie compagne di squadra con ottimi cross. Sono soddisfatta della mia prestazione, ma è un lavoro collettivo".

Milena Bertolini, Ct Italia: “Ovviamente non è stata la serata che immaginavamo, ma sapevamo che la Francia è forte. Dobbiamo concentrarci sulle prossime partite. Non potevamo immaginare di perdere con un punteggio così, ma diamo merito anche alla Francia. Ho detto alle mie giocatrici di entrare in campo nel secondo tempo come se la partita fosse sullo 0-0, loro ce l'hanno fatta e non era facile dopo quel primo tempo".

Cristiana Girelli, attaccante Italia: "Non è l'inizio che volevamo, ma possiamo prendere la reazione nel secondo tempo per guardare avanti. Abbiamo avuto una buona occasione all'inizio, forse avrebbe cambiato le cose. Sapevamo che la Francia era forte".

Lisa Boattin, difensore Italia: "Forse sono stati i nervi a bloccarci all'inizio. Non mi piace parlare della mia prestazione individuale, vinciamo e perdiamo come squadra".

Statistiche

La Francia è diventata la prima squadra a segnare cinque gol nel primo tempo di una partita di Women's EURO.

Geyoro ha realizzato la prima tripletta di sempre nel primo tempo di una gara del torneo.

Il gol azzurro è stato il primo subito dalla Francia in tutto il torneo, qualificazioni comprese. I gol realizzati sono invece 49.

La Francia ha battuto l'Italia anche nella partita di apertura in Inghilterra nel 2005, segnando tutti i gol prima dell'intervallo e imponendosi 3-1. Tuttavia, né les Bleues né le azzurre) hanno superato il girone.

Formazioni

Francia: Peyraud-Magnin; Périsset, Tounkara, Renard, Karchaoui (Baltimore 87'); Geyoro (Dali 67'), Bilbault, Toletti; Diani (Bacha 77'), Katoto (Sarr 77'), Cascarino (Malard 67')

