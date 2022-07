Anteprima UEFA Women's EURO 2022: guida alle partite di domenica

Le quattro contendenti del Gruppo D di UEFA Women's EURO 2022 iniziano la loro avventura domenica.

Ecco una breve guida alle partite.

Janice Cayman (Belgio) e Sara Björk Gunnarsdóttir (Islanda) hanno giocato nel Lyon La scorsa stagione

Con 63 gol in 15 partite nel 2021/22 e le capocannoniere delle qualificazioni per questo torneo (Tine De Caigny), per la Coppa del Mondo femminile FIFA 2019 (Janice Cayman) e per l'edizione 2023 (Tessa Wullaert), è improbabile che la squadra di Ives Serneels smetta di segnare, soprattutto perché con una vittoria si metterebbe in corsa per superare una fase a gironi per la prima volta.

Ma l'Islanda, al quarto Women's EURO consecutivo, ha superato il girone nel 2013 ed è incoraggiata dal rientro dalla maternità della sua giocatrice più importante, Sara Björk Gunnarsdóttir. La neo centrocampista della Juventus ha partecipato a tutte le fasi finali e, insieme a Cayman, ha vinto l'ultima UEFA Women's Champions League.

Statistica: entrambe le squadre hanno vinto una sola partita alla fase finale di Women's EURO: l'Islanda contro i Paesi Bassi nel 2013 e il Belgio contro la Norvegia quattro anni dopo.

L'ultimo confronto tra Francia e Italia nel 2005

I risultati della Francia da quando è stata introdotta la fase a gironi a Women's EURO sono stati pressoché costanti: la squadra è sempre stata tra le migliori otto ma non è mai andata oltre, non superando il girone nel 1997, 2001 e 2005, per poi cadere ai quarti di finale in tre occasioni da quando la competizione si è allargata nel 2009. Sebbene le Bleues abbiano giocato le semifinali di Coppa del Mondo 2011 e delle Olimpiadi del 2012, in squadra regna una sorta di frustrazione storica, ma l'ascesa di campionesse del calibro di Marie-Antoinette Katoto lascia accese le speranze in un successo tardivo.

L'edizione del 2017, in cui l'Italia è uscita nella fase a gironi, è stata la prima in cui le azzurre non sono arrivate tra le migliori otto. Tuttavia, ci sono segnali di rinascita per la squadra, che nel suo periodo di massimo splendore è arrivata seconda (1993 e 1997). La corsa fino ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2019 e la crescita dei suoi club di punta - su tutte la Juventus, che conta sette giocatrici nella rosa - ribadiscono che l'Italia è una seria minaccia per la Francia e per chiunque altro.

Statistica: la Francia non ha subito gol nelle qualificazioni.