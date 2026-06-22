Partite del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League
lunedì 22 giugno 2026
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Juventus, Frankfurt e Ajax sono tra le squadre impegnate al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League, in programma il 5 e l'8 agosto.
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Il secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League prevede una serie di mini-tornei a eliminazione diretta e si disputerà il 5 e l'8 agosto.
In questa fase sono coinvolte in totale 44 squadre, cinque delle quali saranno note il 25 luglio al termine del primo turno di qualificazione. Gli accoppiamenti sono già stati stabiliti, con squadre del calibro di Juventus, Eintracht Frankfurt e Ajax in gara.
Le 11 squadre vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le nove vincitrici del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato.
Le squadre classificate al secondo e al terzo posto nei gironi del secondo turno di qualificazione accederanno alla UEFA Women's Europa Cup: le terze classificate partiranno dal primo turno di qualificazione, le seconde classificate dal secondo turno.
Percorso Piazzate
Orari delle partite e sedi dei gironi da confermare. Finali per il primo e il terzo posto in programma sabato 8 agosto.
Gruppo 1
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Ajax - Brøndby
Slavia Praha - Rangers
Gruppo 2
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Juventus - Torreense
Hammarby - Apolonia
Gruppo 3
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Vålerenga - Malmö FF
Eintracht Frankfurt - Omonia Nicosia
Gruppo 4
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Sporting CP - SeaSters Odesa
St. Pölten - Young Boys
Percorso Campioni
Orari delle partite e sedi dei gironi da confermare. Finali per il primo e il terzo posto in programma sabato 8 agosto.
Gruppo 1
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Austria Wien - Hajduk Split
Mura - Farul Constanța
Gruppo 2
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Brann - Vincitrice Gruppo 2 primo turno di qualificazione
Ferencváros - Vincitrice Gruppo 1 primo turno di qualificazione
Gruppo 3
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Dinamo-BSUPC - Servette
Breidablik - Aktobe
Gruppo 4
Semifinali: mercoledì 5 agosto
SFK 2000 Sarajevo - PSV Eindhoven
Racing Union Lussemburgo - HJK Helsinki
Gruppo 5
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Metalist 1925 Kharkiv - Fenerbahçe
OH Leuven - TSC Bačka Topola
Gruppo 6
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Vllaznia - Vincitrice Gruppo 5 primo turno di qualificazione
Apollon LFC - Vincitrice Gruppo 4 primo turno di qualificazione
Gruppo 7
Semifinali: mercoledì 5 agosto
Gintra - Hearts
HB Køge - Vincitrice Gruppo 3 primo turno di qualificazione
Guida alle squadre
- L'Eintracht ha vinto questa competizione quattro volte. Brøndby e HJK sono state semifinaliste, mentre Ajax, Breidablik, Brann, Francoforte, Juventus e Slavia hanno partecipato ai quarti di finale.
- Juventus e OH Leuven sono arrivate agli spareggi la scorsa stagione. Anche St. Pölten e Vålerenga hanno partecipato alla fase campionato, mentre Ajax, Brann, Breidablik, Hammarby, HB Køge, Metalist (come WFC Kharkiv), Servette, Slavia e Vllaznia hanno partecipato alla fase a gironi tra il 2021/22 e il 2024/25.
- L'Hammarby è arrivato secondo in UEFA Women's Europa Cup la scorsa stagione. L'Eintracht e lo Sparta Praga sono state sconfitte in semifinale nella prima edizione del torneo, mentre Austria Vienna, Breidablik e Sporting Lisbona sono arrivate ai quarti.
- L'SFK 2000 Sarajevo partecipa per la 24esima volta consecutiva (record). Gintra e Sparta Praha sono alla 23esima avventura europea.
- Apolonia, Fenerbahçe, Hearts, Malmö, Omonia, SeaSters Odesa, Torreense e TSC Bačka Topola sono all'esordio.