Partite del secondo turno di qualificazione di Women's Champions League

Il secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League prevede una serie di mini-tornei a eliminazione diretta e si disputerà il 5 e l'8 agosto.

In questa fase sono coinvolte in totale 44 squadre, cinque delle quali saranno note il 25 luglio al termine del primo turno di qualificazione. Gli accoppiamenti sono già stati stabiliti, con squadre del calibro di Juventus, Eintracht Frankfurt e Ajax in gara.

Le 11 squadre vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le nove vincitrici del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato.

Le squadre classificate al secondo e al terzo posto nei gironi del secondo turno di qualificazione accederanno alla UEFA Women's Europa Cup: le terze classificate partiranno dal primo turno di qualificazione, le seconde classificate dal secondo turno.

Calendario 2026/27

Percorso Piazzate

Orari delle partite e sedi dei gironi da confermare. Finali per il primo e il terzo posto in programma sabato 8 agosto.

Gruppo 1

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Ajax - Brøndby

Slavia Praha - Rangers

Gruppo 2

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Juventus - Torreense

Hammarby - Apolonia

Gruppo 3

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Vålerenga - Malmö FF

Eintracht Frankfurt - Omonia Nicosia

Gruppo 4

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Sporting CP - SeaSters Odesa

St. Pölten - Young Boys

Percorso Campioni

Orari delle partite e sedi dei gironi da confermare. Finali per il primo e il terzo posto in programma sabato 8 agosto.

Gruppo 1

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Austria Wien - Hajduk Split

Mura - Farul Constanța

Gruppo 2

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Brann - Vincitrice Gruppo 2 primo turno di qualificazione

Ferencváros - Vincitrice Gruppo 1 primo turno di qualificazione

Gruppo 3

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Dinamo-BSUPC - Servette

Breidablik - Aktobe

Gruppo 4

Semifinali: mercoledì 5 agosto

SFK 2000 Sarajevo - PSV Eindhoven

Racing Union Lussemburgo - HJK Helsinki

Gruppo 5

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Metalist 1925 Kharkiv - Fenerbahçe

OH Leuven - TSC Bačka Topola

Gruppo 6

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Vllaznia - Vincitrice Gruppo 5 primo turno di qualificazione

Apollon LFC - Vincitrice Gruppo 4 primo turno di qualificazione

Gruppo 7

Semifinali: mercoledì 5 agosto

Gintra - Hearts

HB Køge - Vincitrice Gruppo 3 primo turno di qualificazione

Date e lista di accesso 2026/27

Guida alle squadre