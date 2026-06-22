Partite del primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League
lunedì 22 giugno 2026
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Il primo turno di qualificazione darà il via alla nuova stagione il 22 luglio.
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Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League darà il via alla nuova stagione il 22 luglio.
In totale, 19 squadre iniziano dal primo turno di qualificazione e partecipano a cinque mini-tornei a eliminazione diretta, con le semifinali in programma il 22 luglio e le finali per il primo e il terzo posto in programma tre giorni dopo.
Le cinque vincitrici delle finali accedono al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione, che prevede anch'esso mini-tornei ed è già stato sorteggiato.
Le 11 vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le vincitrici delle nove sfide del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato.
Primo turno di qualificazione
Orari delle partite da confermare
Mini-torneo 1
Semifinali (mercoledì 22 luglio)
PAOK - Hapoel Jerusalem
Neftçi - Budućnost
Mini-torneo 2
Semifinali (mercoledì 22 luglio)
KÍ Klaksvík - Ludogorets
Mitrovica - Zimbru Chişinău
Mini-torneo 3
Semifinali (mercoledì 22 luglio)
Pyunik - Wrexham
Glentoran - Riga
Mini-torneo 4
Semifinali (mercoledì 22 luglio)
Czarni Sosnowiec - WFC Nike
Athlone Town - Skopje 2014
Mini-torneo 5
Semifinale (mercoledì 22 luglio)
Tallinna FC Flora - Mġarr United
Finale (Sabato 25 luglio)
Spartak Myjaka - Tallinna FC Flora / Mġarr United
Semifinali il 22 luglio, finali/finali terzo posto il 25 luglio. Squadre ospitanti dei gironi da confermare.
Le vincitrici dei gironi seguiranno il percorso Campioni del secondo turno di qualificazione
Guida alle squadre
- Hapoel, Mġarr United e Wrexham fanno il loro debutto europeo.
- Il KÍ partecipa per la 23esima volta. Solo l'SFK 2000 Sarajevo ha partecipato a più edizioni (24).
Sorteggio secondo turno di qualificazione
Percorso Campioni:
Semifinali Gruppo 1
Austria Wien - Hajduk Split
Mura - Farul Constanța
Semifinali Gruppo 2
Brann - Winners first qualifying round Gruppo 2
Ferencváros - Winners first qualifying round Gruppo 1
Semifinali Gruppo 3
Dinamo-BSUPC - Servette FCCF
Breidablik - Aktobe
Semifinali Gruppo 4
SFK 2000 Sarajevo - PSV Eindhoven
Racing Union Lussemburgo - HJK Helsinki
Semifinali Gruppo 5
Metalist 1925 Kharkiv - Fenerbahçe
OH Leuven - TSC Bačka Topola
Semifinali Gruppo 6
Vllaznia - Winners first qualifying round Gruppo 5
Apollon LFC - Winners first qualifying round Gruppo 4
Semifinali Gruppo 7
Gintra - Hearts
HB Køge - Winners first qualifying round Gruppo 3
Percorso Piazzate:
Semifinali Gruppo 1
Ajax - Brøndby
Slavia Praha - Rangers
Semifinali Gruppo 2
Juventus - Torreense
Hammarby - Apolonia
Semifinali Gruppo 3
Vålerenga - Malmö FF
Eintracht Frankfurt - Omonia Nicosia
Semifinali Gruppo 4
Sporting CP - SeaSters Odesa
St. Pölten - Young Boys
Semifinali: 5 agosto. Finali/finali terzo posto: 8 agosto. Squadre ospitanti dei gironi da confermare.
Le vincitrici dei gironi accedono ai rispettivi percorsi del terzo turno di qualificazione.
Le seconde classificate nei gironi accedono al secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.
Le terze classificate nei gironi accedono al primo turno di qualificazione di UEFA Women's Europa Cup.