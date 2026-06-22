Partite del primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League

Il primo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League darà il via alla nuova stagione il 22 luglio.

In totale, 19 squadre iniziano dal primo turno di qualificazione e partecipano a cinque mini-tornei a eliminazione diretta, con le semifinali in programma il 22 luglio e le finali per il primo e il terzo posto in programma tre giorni dopo.

Le cinque vincitrici delle finali accedono al percorso Campioni del secondo turno di qualificazione, che prevede anch'esso mini-tornei ed è già stato sorteggiato.

Le 11 vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al terzo turno, al quale partecipano direttamente sette squadre. Le vincitrici delle nove sfide del terzo turno di qualificazione raggiungeranno le nove squadre già qualificate direttamente alla fase campionato. ﻿

Primo turno di qualificazione

Orari delle partite da confermare

Mini-torneo 1

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

PAOK - Hapoel Jerusalem

Neftçi - Budućnost

Mini-torneo 2

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

KÍ Klaksvík - Ludogorets

Mitrovica - Zimbru Chişinău

Mini-torneo 3

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

Pyunik - Wrexham

Glentoran - Riga

Mini-torneo 4

Semifinali (mercoledì 22 luglio)

Czarni Sosnowiec - WFC Nike

Athlone Town - Skopje 2014

Mini-torneo 5



Semifinale (mercoledì 22 luglio)

Tallinna FC Flora - Mġarr United

Finale (Sabato 25 luglio)

Spartak Myjaka - Tallinna FC Flora / Mġarr United

Semifinali il 22 luglio, finali/finali terzo posto il 25 luglio. Squadre ospitanti dei gironi da confermare.

Le vincitrici dei gironi seguiranno il percorso Campioni del secondo turno di qualificazione

Guida alle squadre