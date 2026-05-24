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Squadra della Stagione di Women's Champions League 2025/26

domenica 24 maggio 2026

Four different clubs are represented in the 2025/26 UEFA Women's Champions League Team of the Season, with winners Barcelona boasting five players in the all-star 11.

Le vincitrici del titolo del Barcelona hanno cinque giocatrici nella Squadra della Stagione ufficiale della UEFA Women's Champions League , selezionata dal Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA.

Le quattro volte campionesse d'Europa sono rappresentate in ogni reparto, dal portiere Cata Coll all'attaccante Ewa Pajor, capocannoniere della stagione con 11 gol. Mapi León è presente in difesa, mentre la Giocatrice della Stagione Alexia Putellas è a centrocampo insieme alla compagna di squadra Patri Guijarro.

L'OL Lyonnes, secondo classificato, ha tre giocatrici nella selezione ufficiale, mentre l'Arsenal, semifinalista, ne ha due e il Bayern Monaco, anch'esso tra le prime quattro, ne ha una.

Portiere

Cata Coll (Barcelona)

Difensori

Emily Fox (Arsenal)
Wendie Renard (OL Lyonnes)
Mapi León (Barcelona)
Selma Bacha (OL Lyonnes)

Centrocampisti

Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
Patri Guijarro (Barcelona)
﻿Alexia Putellas (Barcelona)

Attaccanti

Ewa Pajor (Barcelona)
Pernille Harder (Bayern München)
Alessia Russo (Arsenal)

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