Lily Yohannes nominata Rivelazione della Stagione nella UEFA Women's Champions League 2025/26

Il Panel di Osservatori Tecnici UEFA ha nominato Lily Yohannes come Rivelazione della Stagione della UEFA Women's Champions League 2025/26.

La centrocampista 18enne è stata protagonista nel cammino fino alla finale dell'OL Lyonnes nella sua prima stagione col club francese. Yohannes, arrivata all'OL dall'Ajax la scorsa estate, ha segnato due gol durante la stagione, tra cui uno splendido pallonetto dalla lunga distanza che ha suggellato la vittoria per 3-0 contro il St. Pölten nella fase a gironi.

La giocatrice della nazionale statunitense ha anche segnato il gol del vantaggio nella vittoria in rimonta per 4-0 della sua squadra contro il Wolfsburg nella gara di ritorno dei quarti di finale.

Lily Yohannes nella Women's Champions League 2025/26 Presenze: 10

Gol: 2

Assist: 1

Precisione passaggi: 73.8%

Velocità massima: 30.33km/h

Il premio Rivelazione della Stagione viene assegnato a una giovane giocatrice emergente che si è distinta per le sue prestazioni eccezionali nel corso della stagione.

Le candidate idonee non devono avere più di 21 anni all'inizio della stagione e possono vincere il premio una sola volta in carriera; i precedenti vincitori del premio Giovane Giocatrice della Stagione sono esclusi dalla selezione.

Il vincitore viene scelto in base a eccezionali capacità individuali, un impatto chiaro e misurabile sulle prestazioni della squadra e una notevole crescita, maturità e continuità rispetto alla sua età.

Il premio è pensato per celebrare una vera stagione di svolta, mettendo in luce una giocatrice le cui prestazioni la distinguono come uno dei talenti più promettenti della sua generazione e una potenziale futura stella.