Terza giornata Women's Champions League: cade la Roma contro il Lyon, vittorie larghe per Madrid e Wolfsburg

Nelle partite di mercoledì per la terza giornata di Women's Champions League, la Roma perde in casa contro il Lyon che rimane a punteggio pieno insieme al Chelsea che batte 2-1 il Celtic, mentre Madrid e Wolfsburg dilagano rispettivamente contro Twente e Galatasaray.

UEFA.com vi racconta le partite della serata.

Gruppo A

Roma - Lyon 0-3

La Roma perde la prima partita della fase a gironi contro un grande Lyon che segna tre gol di cui uno di Melchie Dumornay dal cerchio di centrocampo. Dopo aver segnato da distanza ravvicinata al 36', la miglior Giovane della Stagione 2023/24 segna con un pallonetto spettacolare prima dell'intervallo, fissando il risultato sul 2-0.

Nella ripresa Vanessa Gilles chiude definitivamente i conti siglando al 52' la rete del 3-0. Il Lyon rimane l'unica delle 16 squadre della fase a gironi a non aver ancora subito gol.

Galatasaray - Wolfsburg 0-5

Highlights: Galatasaray - Wolfsburg 0-5 

Dopo aver segnato un solo gol nel primo tempo, nella ripresa la tripletta di Rebecka Blomqvist regala un rotondo successo alle due volte campionesse del Wolfsburg che così si rimettono in corsa per la qualificazione nel Gruppo A. Per le ospiti vanno in gol Joelle Wedemeyer (24'), Blomqvist (63', 77', 96') e Vivien Endemann (97').

20 novembre: Lyon - Roma, Wolfsburg - Galatasaray

Gruppo B

Celtic - Chelsea 1-2

Il Celtic, alla prima partita europea nello stadio maschile, passa per primo in vantaggio con Murphy Agnew al 22'. Tuttavia nell'arco di dieci minuti le Blues prima pareggiano con Maika Hamano e infine passano in vantaggio con Ashley Lawrence. Il Celtic rimane in partita ma non trova il tanto agognato pareggio nemmeno in superiorità numerica, dopo il rosso a Beever-Jones.

Real Madrid - Twente 7-0

Highlights: Real Madrid - Twente 7-0 

Una punizione perfetta di Caroline Weir e due colpi di testa di María Mendez, permettono al Madrid di dilagare contro il Twente e raggiungere il secondo posto con sei punti. In gol per le spagnole Signe Bruun (3'), Mendez (16', 63'), Naomie Feller (50'), Weir (55'), Oihane (65') e Carla Camacho (92').

20 November: Chelsea - Celtic, Twente - Real Madrid

