Indovina la strada verso la gloria con Indovinane Sei!

Consulta la sfera di cristallo e prova a indovinare i risultati di sei partite di una giornata di UEFA Women's Champions League. Gioca a Indovinane Sei e potrai vincere fantastici premi.

Gioca a Indovinane Sei!

Per vincere dovrai indovinare i risultati di sei partite selezionate a caso per ogni giornata, con punti assegnati per il risultato finale, la differenza reti, i gol segnati da ciascuna squadra e la prima squadra a segnare per ogni partita.

Ma non è tutto! Se riuscirai a pronosticare correttamente un risultato indovinato da meno del 10% degli altri giocatori, otterrai un "bonus originalità". Inoltre, se credi molto in un risultato di una partita, potrai applicare un booster 2x su una determinata gara per raddoppiare i punti.

Oltre alla gloria, in palio ci sono anche fantastici premi. Terminando la stagione in testa alla classifica mondiale, vincerai una maglia a scelta di una squadra partecipante a una competizione UEFA. Tra gli altri premi ci sono un pallone ufficiale di questa Women's Champions League e due biglietti per una partita a tua scelta della prossima edizione (2025/26).

Altro aspetto da non sottovalutare è la possibilità di fare sfoggio della tua competenza calcistica sfidando i tuoi amici: potrai creare campionati con amici, colleghi o familiari per vedere chi è più bravo a indovinare i risultati oppure semplicemente mettendoti alla prova con giocatori di tutto il mondo.

Le sei partite sono preselezionate e tutte le squadre saranno presenti prima o poi nella fase campionato.

Il gioco Indovinane Sei è completamente gratuito e ti permette di modificare i pronostici in qualsiasi momento fino al calcio d'inizio di ogni partita.

