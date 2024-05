Oslo ospiterà la finale di UEFA Women's Champions League del 2026

L'Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, è stato scelto dal Comitato esecutivo UEFA per ospitare la finale della UEFA Women's Champions League del 2026.

Le sedi delle prossime finali di UEFA Women's Champions League 2024: Estadio de San Mamés, Bilbao

2025: Estádio José Alvalade, Lisbona

2026: Ullevaal Stadion, Oslo

La Norvegia ospiterà per la prima volta una finale di una competizione femminile UEFA per club, anche se l'Ullevaal - inaugurato nel 1926 e ristrutturato in diverse occasioni da allora - ha ospitato la finale di UEFA Women's EURO sia nel 1987 che nel 1997. L'impianto è lo stadio di casa delle nazionali svedesi maschili e femminili. La Supercoppa UEFA (maschile) del 2016 si è giocata in Norvegia, a Trondheim.