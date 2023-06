Lena Oberdorf nominata Miglior Giovane della UEFA Women's Champions League 2022/23

Gli osservatori tecnici UEFA hanno assegnato a Lena Oberdorf il premio di Miglior Giovane della UEFA Women's Champions League 2022/23.

La 21enne centrocampista tedesca ha dimostrato ancora una volta perché è considerata una delle migliori giovani emergenti, avendo trascinato il suo Wolfsburg sino alla finale di Eindhoven. Anche se ha perso la finale, il lavoro nella mediana di Oberdorf è stato determinante nel 2-0 del primo tempo, prima della rimonta del Barcellona nel secondo.

La calciatrice della nazionale tedesca riceve questo premio un anno dopo essere stata nominata Miglior Giovane di UEFA Women's EURO 2022, quando la sua Germania ha vinto la medaglia d'argento nel torneo.

Dopo la finale di sabato, l'allenatore Tommy Stroot l'ha indicata come un motivo di ottimismo per il club tedesco: "Abbiamo giocatrici come Lena Oberdorf e altre. Giovani che stanno crescendo e stanno diventando di livello mondiale qui al Wolfsburg". Oberdorf raccoglie l'eredità di Selma Bacha del Lione, vincitrice della prima edizione del premio.