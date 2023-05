Cheryl Foster arbitrerà la finale di UEFA Women's Champions League 2023

Il comitato arbitrale UEFA ha annunciato oggi che a dirigere la finale di UEFA Women's Champions League del 2023 tra Barcellona e Wolfsburg sarà la gallese Cheryl Foster. La finale si giocherà al PSV Stadium di Eindhoven, nei Paesi Bassi, domenica 3 giugno alle ore 16:00 CET.

Arbitro internazionale dal 2015, la 42enne dirigerà la sua prima finale di UEFA Women's Champions League. In questa stagione ha diretto tre partite di UEFA Women's Champions League, compreso il ritorno dei quarti di finale tra Wolfsburg e Paris Saint-Germain.

Foster ha anche arbitrato il ritorno della semifinale della scorsa stagione tra Wolfsburg e Barcellona e diretto tre partite di UEFA Women's EURO 2022 in Inghilterra. Con 63 presenze con la nazionale del Galles da giocatrice, Foster ha partecipato in precedenza alle competizioni UEFA femminili per club con il Bangor City e il St Francis.

Foster sarà coadiuvata da Michelle O'Neill della Repubblica d'Irlanda e Franca Overtoom dei Paesi Bassi, mentre Natalie Aspinall dell'Inghilterra sarà l'arbitro di riserva. Il quarto uomo è Rebecca Welch, anch'essa inglese. L'italiano Massimiliano Irratti si occuperà del VAR insieme all'inglese Sian Massey-Ellis e all'italiana Maria Sole Ferrieri Caputi.

La squadra arbitrale della finale di UEFA Women's Champions League 2023

Arbitro: Cheryl Foster (WAL)

Guardalinee: Michelle O'Neill (IRL) e Franca Overtoom (NED)

Quarto uomo: Rebecca Welch (ENG)

Arbitro di riserva: Natalie Aspinall (ENG)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

VAR Assistant: Sian Massey-Ellis (ENG)

VAR Support: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA)