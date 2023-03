Arsenal - Bayern München, anteprima quarti Women's Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Arsenal e Bayern München si affrontano al ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League mercoledì 29 marzo all'Arsenal Stadium.

Arsenal - Bayern in breve Quando: mercoledì 29 marzo (21:00 CET)

Dove: Arsenal Stadium, Londra

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Women's Champions League

Come seguirla / Dove guardare: clicca qui per il prepartita e lo streaming in diretta su DAZN

Semifinale: contro Paris Saint-Germain o Wolfsburg (22/23 e 29/30 aprile)

Tutte le gare di andata si sono concluse 1-0, ma tra le quattro vincitrici solo il Bayern era in casa. Dopo il colpo di testa vincente di Lea Schüller, l'Arsenal è l'unica padrona di casa che questa settimana deve ribaltare una sconfitta. La squadra può ispirarsi alle concittadine del Chelsea nelle semifinali 2020/21, quando hanno perso 2-1 in casa del Bayern ma sono passate con un emozionante 4-1 al ritorno.

Highlights: Bayern - Arsenal 1-0

Statistiche

Arsenal

Ultime sei partite (dalla più recente): VSVVVS

Ultima partita: Tottenham Hotspur - Arsenal 1-5, 25/03

Situazione attuale: 4° in Women's Super League, vincitore Coppa di Lega

Bayern

Ultime sei partite (dalla più recente): VVVVVV

Ultima partita: Bayern - Wolfsburg 1-0, 25/03

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, semifinale di Coppa di Germania

Dove guardarla Tutte le partite della UEFA Women's Champions League di questa stagione, dalla fase a gironi in poi, sono trasmesse in diretta nella maggior parte dei territori sulla piattaforma di streaming DAZN, insieme a YouTube. Il flusso di YouTube sarà incorporato anche nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv per tutte le partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights che seguiranno dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Arsenal: Zinsberger; Maritz, Williamson, Rafaelle, McCabe; Little, Maanum, Wälti; Pelova, Blackstenius, Foord

Bayern: Grohs; Rall, Kumagai, Viggósdóttir, Hansen; Zadrazil, Stanway; Magull; Bühl, Schüller, Lohmann

Diffidate: Kett, Viggósdóttir

In vendita i biglietti della finale