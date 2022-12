Riepilogo Women's Champions League: vincono Arsenal, Bayern, Benfica e il solito Lione

Il Bayern agguanta il Barcellona al vertice del Gruppo D grazie a un 3-1 nello scontro diretto. Il Benfica tiene il passo nel girone con un altro 3-1, mentre nel Gruppo C l'Arsenal batte la Juventus e il Lione accelera ulteriormente. UEFA.com riepiloga le partite del mercoledì della quarta giornata.

Calendario e risultati



Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto e guardare gli highlights dalla mezzanotte CET.

Gruppo C

Vivienne Miedema segna il gol che decide la gara e porta l'Arsenal a un passo dalla qualificazione nel Gruppo C. L'attaccante olandese non sbaglia al 16' su un perfetto cross di Stina Blackstenius dalla linea di fondo. Arianna Caruso si procura l'occasione migliore per la Juve prima della rete di Miedema, ma il suo tiro viene parato di piede da Manuela Zinsberger e Cristiana Girelli conclude a lato.

Il Lione ribadisce ancora una volta la propria superiorità nel Gruppo C con una comoda vittoria contro lo Zurigo, che ora è eliminato. Le padrone di casa concretizzano il loro dominio già al 14' con un gol di Lindsey Horan, mentre Melvine Malard segna due volte di testa nel secondo tempo e Delphine Cascarino firma il 4-0 con una bordata dal limite dell'area nei minuti di recupero.

Gruppo C In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ARS Arsenal Ora in gioco 4 3 1 0 10 3 7 10 LYO Lyon Ora in gioco 4 2 1 1 9 6 3 7 JUV Juventus Ora in gioco 4 1 2 1 4 3 1 5 ZUR Zürich Ora in gioco 4 0 0 4 1 12 -11 0

15 dicembre: Juventus - Zürich, Arsenal - Lyon

Gruppo D

Il Bayern tiene in equilibrio il Gruppo D vincendo per la prima volta contro il Barcellona al quarto tentativo. I primi 10 minuti si aprono con i gol di Klara Bühl e Lina Magull, poi Lea Schüller infiamma ulteriormente i 24.000 presenti al quarto d'ora della ripresa. Anche se Geyse accorcia quasi subito, le ospiti sono condannate alla prima sconfitta stagionale.

Una doppietta di Cloé Lacasse ispira la rimonta del Benfica, che ora ha più possibilità di qualificarsi. Le ospiti dominano fin dall'inizio ma passano in svantaggio quando il tiro deviato di Olivia Schough batte Rune Costa. Due gol di Lacasse in quattro minuti cambiano il volto della partita prima dell'intervallo, e già al 2' della ripresa Nycole Raysla suggella la vittoria con la terza rete. Il Rosengård, dunque, non potrà più andare ai quarti di finale.

Gruppo D In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti BAR Barcelona Ora in gioco 4 3 0 1 17 4 13 9 BAY Bayern Ora in gioco 4 3 0 1 8 7 1 9 BEN Benfica Ora in gioco 4 2 0 2 6 13 -7 6 ROS Rosengård Ora in gioco 4 0 0 4 3 10 -7 0

15 dicembre: Rosengård - Bayern, Benfica - Barcelona