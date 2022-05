Paris-Lyon 1-2 (and. 2-3): Renard porta il Lyon in finale

Il Lyon batte ancora il Paris Saint-Germain, stavolta di fronte ai 43.254 spettatori del Parco dei Principi, e raggiunge la decima finale di UEFA Women's Champions League, tenendo vivo il sogno di un ottavo trionfo nella competizione.



La partita in breve: colpo di testa di Renard nel finale, il Lyon si prende la finale

Ada Hegerberg ha realizzato di testa il primo gol del Lione UEFA via Getty Images

Quando non erano trascorsi neanche 15 minuti, Ada Hegerberg è stata brava a sbloccare il risultato con un colpo di testa sul cross di Selma Bacha: l’attaccante norvegese, capocannoniere di tutti i tempi della UEFA Women's Champions League, ha portato il suo bottino personale nella competizione a 58 reti, mettendo il Lione in posizione di forza nella sfida con un vantaggio complessivo di due gol.

Delphine Cascarino ha cercato di raddoppiare il risultato nella gara di ritorno non molto dopo, ma la sua scorribanda nella difesa del PSG è stata interrotta da Barbora Votíková, con un intervento perfetto per tempestività che ha tolto il pallone dai piedi dell'attaccante.

Con il Parco dei Principi a trascinarlo, il Paris ha preso slancio nel secondo tempo, e subito dopo la ripresa Kadidiatou Diani è andata vicina al bersaglio, non riuscendo a segnare a porta vuota. Hegerberg si è vista annullare un gol al 55' e le padrone di casa hanno reagito prontamente, trovando il gol del pareggio con Marie-Antoinette Katoto.



Il PSG ha lottato sodo alla ricerca del gol per portare la sfida all'extra-time, ma a sette minuti dalla fine Wendie Renard ha preso l'ascensore e con un potente colpo di testa ha trafitto Votíková, mettendo in ghiaccio la qualificazione del Lione per la finale di UEFA Women's Champions League di Torino di sabato 21 maggio.

Visa Player of the Match: Christiane Endler (Lione)

PARIS, UEFA via Getty Images

"Le sue parate miracolose hanno tenuto in partita il Lione. Organizza e influenza la sua difesa mentre è costantemente connessa con la squadra. Christiane Endler ha fatto la differenza sul risultato finale".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA



Reazioni



La festa delle giocatrici del Lione per la qualificazione AFP via Getty Images

Statistiche chiave

Il Lione ha perso soltanto tre delle ultime 44 partite di UEFA Women's Champions League.

Il Lione ha perso soltanto due degli ultimi 23 incontri giocati in semifinale di UEFA Women's Champions League (13 vittorie e 7 pareggi nelle restanti).

Il PSG ha vinto soltanto due degli ultimi 10 incontri in semifinale di UEFA Women's Champions League.

Il Lione non ha segnato soltanto in una delle ultime 36 partite europee.

Formazioni

Paris: Votíková (Voll 46'); Lawrence, Dudek, Ilestedt, Karchaoui; Fazer (Bachmann 46'), Geyoro, Däbritz; Diani, Katoto, Baltimore

Lione: Endler; Carpenter, Renard, Mbock Bathy (Bucanan 86'), Bacha; Henry, Macario, Horan; D. Cascarino (Le Sommer 80'), Hegerberg, Malard (Egurrola 58')