UEFA Women's Champions League: cosa guardare giovedì

La prima fase a gironi di UEFA Women's Champions League termina giovedì, quando verranno assegnati gli ultimi due posti in palio ai quarti di finale. Ecco una breve guida alle sfide più interessanti.

Gruppo A: Juventus - Servette (21:00), Wolfsburg - Chelsea (21:00)

Gruppo B: Real Madrid - WFC Kharkiv (18:45), Paris Saint-Germain - Breidablik (18:45)

Le partite da non perdere

Tre per due posti

Nel Gruppo A, il Chelsea precede Juventus e Wolfsburg di tre punti e una delle tre sarà fuori dopo la serata di giovedì. La Juve aveva iniziato la fase a gironi da outsider dato che non era mai approdata agli ottavi in qualsiasi formato del torneo, ma la vittoria per 2-0 in casa del Wolfsburg e lo 0-0 nella trasferta col Chelsea hanno portato le padrone di casa della finale del 2022 nell'invidiabile posizione di qualificarsi con una vittoria interna contro il Servette, squadra ancora a secco di punti nel girone.

Quindi verosimilmente una tra le due volte campionesse del Wolfsburg – che si è sempre qualificato ai quarti nelle nove precedenti partecipazioni – o le vice campionesse 2021 del Chelsea potrebbe rimanere fuori. Un altro capitolo di una rivalità avvincente, dato che questi club diventano i primi a incontrarsi dieci volte in questa competizione, tutti dal novembre 2015. Inoltre il Wolfsburg è l'unico club ad aver eliminato il Chelsea prima dei quarti, nel 2015/16 e 2016/17 (rispettivamente agli ottavi e ai sedicesimi) nelle prime due partecipazioni delle Blues al torneo. Le due vittorie del Chelsea ai quarti di finale a marzo nella sfida poi spostata a Budapest - con Pernille Harder in gol contro il suo ex club in entrambe le partite - è stato il primo successo per il club inglese.

Un punto basterebbe alle Blues per blindare il primo posto mentre dall'altro lato le Wolves si giocano tutto dopo essersi fatte raggiungere a Londra nella prima giornata dall'ex Harder nei minuti di recupero dopo essere andate sul 3-1.

Le date da segnare

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da stabilire