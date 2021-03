Rinviata Lione - Paris Saint-Germain

A causa di alcuni casi di positività tra le giocatrici dell'Olympique Lyonnais in seguito ai test COVID-19 condotti nell'ambito del programma di test UEFA - come stabilito dal Protocollo UEFA Return to Play -, nonché alla comunicazione che l'intera delegazione dell'Olympique Lyonnais è stata messa in quarantena, la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Women's Champions League - Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain - non può avere luogo come previsto.

In conformità all'articolo G.2.1 dell'Allegato G ("Norme speciali applicabili alla fase a eliminazione diretta della competizione in relazione al COVID-19") del Regolamento della UEFA Women's Champions League 2020/21, la partita è stata rinviata.

La UEFA fornirà ulteriori aggiornamenti sullo stato della partita a tempo debito.