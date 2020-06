Confermate le partecipanti alla Women's Champions League

Ben 62 squadre (un rercord) provenienti da 50 diverse nazioni, accederanno alla UEFA Women's Champions League 2019/20, con 40 di loro che partiranno dal sorteggio del turno di qualificazione del 21 giugno.

Verso Vienna

• I campioni in carica del Lyon, i primi due club delle dieci nazioni col ranking più alto (una lista che comprede anche il Lyon) e i campioni delle nazioni all'11° e 12° posto (Scozia e Austria) secondo il ranking per coefficienti delle federazioni, accederanno direttamente ai sedicesimi di finale, come da lista di accesso.

• Le altre 40 entranti (i vice campioni di Scozia e Austria, e i campioni delle rimanenti 38 federazioni) si affronteranno nel turno di qualificazione dal 7 al 13 agosto per 10 posti poiché 22 sono qualificate di diritto alla fase a eliminazione diretta.

• Dieci club sono stati scelti come padroni di casa:Gintra Universitetas, FC Twente, SFK 2000 Sarajevo, Kharkiv, Pomurje Beltinci, Anderlecht, Slovan Bratislava, Breznica Pljevlja, Flora Tallinn e Rīgas Futbola skola. Queste squadre saranno sorteggiate per prime da un'urna diversa e piazzate nei gironi in base alla fascia d'appartenenza.

• Le dieci vincenti dei gironi di qualificazione andranno al sorteggio del 16 agosto dei sedicesimi di finale. Le gare di andata e ritorno della fase a eliminazione diretta inizieranno a settembre.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I dieci gol più belli della #UWCL 2018/19

Le contendenti

• All'esordio nei sedicesimi: Piteå, Lugano, Chertanovo.



• All'esordio nel turno di qualificazione:ŽNK Split, Beşiktaş, Flora Tallinn, FC Nike,Alashkert (prima squadra armena dopo il College Yerevan che ha partecipato all'edizione inaugurale del 2001/02).

• I campioni in carica del Lyon sono diventati i primi a vincere sei titoli e i primi a vincerne quattro di fila.

• Tra le altre squadre ad aver vinto in passato il titolo ci sono il Wolfsburg e, per la prima volta dal 2012/13, l'Arsenal. Barcellona, Fortuna Hjørring e Paris Saint-Germain sono invece arrivati in finale in passato.

Calendario del torneo

Sorteggio turno di qualificazione: 21 giugno 2019, Nyon

Turno di qualificazione: 7, 10 e 13 agosto 2019

Sorteggio sedicesimi di finale: 16 agosto 2019, Nyon

Sedicesimi di finale: 11/12 e 25/26 settembre 2019

Sorteggio ottavi di finale: 30 settembre 2019, Nyon

Ottavi di finale: 16/17 e 30/31 ottobre 2019

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 8 novembre 2019, Nyon

Quarti di finale: 24/25 marzo e 1/2 aprile 2020

Semifinali: 25/26 aprile e 2/3 maggio 2020

Finale (Viola Park, Vienna): 24 maggio 2020

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Gli highlights della finale 2019: Lyon 4-1 Barcellona

Qualificate ai sedicesimi di finale

1 Lyon (FRA, detentori) 129,865

2 Wolfsburg (GER) 112,575

3 Paris Saint-Germain (FRA) 99,865

4 Barcelona (ESP) 91,160

5 Bayern München (GER) 67,575

6 Slavia Praha (CZE) 59,870

7 Manchester City (ENG) 59,655

8 Brøndby (DEN) 50,045

9 Fortuna Hjørring (DEN) 47,045

10 FC Zürich (SUI) 44,230

11 Glasgow City (SCO) 34,085

12 Atlético Madrid (ESP) 33,160

13 Sparta Praha (CZE) 32,870

14 Fiorentina (ITA) 26,890

15 St. Pölten (AUT) 20,270

16 Arsenal (ENG) 17,655

17 Piteå (SWE) 17,655

18 Göteborg (SWE) 17,655

19 Juventus (ITA) 14,890

20 Ryazan-VDV (RUS) 14,580

21 Lugano (SUI) 10,230

22 Chertanovo (RUS) 8,580

Turno di qualificazione

Prima fascia

1 LSK Kvinner (NOR) 42,205

2 BIIK-Kazygurt (KAZ) 34,580

3 Gintra Universitetas (LTU) coefficiente 27,930 – squadra ospitante

4 FC Twente (NED) 26,900 – squadra ospitante

5 Apollon LFC (CYP) 20,270

6 ŽFK Spartak (SRB) 17,955

7 FC Minsk (BLR) 16,625

8 Universitatae Olimpia Cluj (ROU) 15,960

9 SFK 2000 Sarajevo (BIH) 15,690 – squadra ospitante

10 Hibernian (SCO) 13,085

Seconda fascia

11 Kharkiv (UKR) 11,800 – squadra ospitante

12 Sturm Graz (AUT) 11,270

13 PAOK (GER) 10,965

14 Breidablik (ISL) 10,930

15 Pomurje Beltinci (SVN) 9,640 – squadra ospitante

16 PK-35 Vantaa (FIN) 8,635

17 Górnik Łęczna (POL) 7,940

18 Ferencváros (HUN) 7,465

19 Vllaznia (ALB) 7,315

20 NSA Sofia (BUL) 6,650

Terza fascia

21 Wexford Youths (IRL) 6,305

22 Anderlecht (BEL) 5,465 – squadra ospitante

23 ASA Tel-Aviv University (ISR) 3,650

24 Braga (POR) 3,630

25 Cardiff Met (WAL) 3,325

26 Slovan Bratislava (SVK) 2,990 – squadra ospitante

27 ŽNK Split (CRO) 2,970

28 Beşiktaş (TUR) 2,475

29 Breznica Pljevlja (MNE) 1,995 – squadra ospitante

30 Flora Tallinn (EST) 1,485 – squadra ospitante

Quarta fascia

31 Rīgas Futbola skola (LVA) 1.330 – squadra ospitante

32 Birkirkara (MLT) 0,830

33 EBS/Skála (FRO) 0,825

34 Linfield (NIR) 0,660

35 Mitrovica (KOS) 0,330

36 Agarista - SS Anenii Noi (MDA) 0,165

37 ŽFK Dragon 2014 (MKD) 0,000

38 Bettembourg (LUX) 0,000

39 FC Nike (GEO) 0,000

40 Alashkert (ARM) 0,000