Il Lione supera il record del Francoforte

Grazie alla vittoria in finale contro il Wolfsburg, il Lione scrive due pagine di storia della UEFA Women's Champions League.

Il Lione è infatti la prima squadra a vincere cinque titoli (in otto stagioni) e supera di una lunghezza il record dell'FFC Frankfurt. Inoltre, è l'unica ad aver vinto il trofeo per tre anni consecutivi: nessuna formazione maschile o femminile si era mai aggiudicata tre UEFA Champions League consecutive, anche se il Real Madrid potrebbe riuscirci sabato.

Raggiungendo la settima finale, il Lione aveva già superato il record precedente del Francoforte (sei).

(Nell'era della UEFA Women's Champions League (2009/10), Francia e Germania sono a pari merito con quattro titoli ciascuna, mentre il bilancio per numero in presenze in finale è di 9-8: l'unica eccezione è stata il Tyresö (Svezia), vicecampione nel 2014.

Finali (vincitrici in grassetto)

UEFA Women's Champions League

2017/18: Wolfsburg (GER) - Lyon (FRA) 1-4 dts: Kiev

2016/17: Lyon (FRA) - Paris Saint-Germain (FRA) 0-0, 7-6 rig.: Cardiff

2015/16: Wolfsburg (GER) - Lyon (FRA) 1-1 dts, 3-4 rig.: Reggio Emilia

2014/15: FFC Frankfurt (GER) - Paris Saint-Germain (FRA) 2-1: Berlino

2013/14: Tyresö (SWE) - Wolfsburg (GER) 3-4: Lisbona

2012/13: Wolfsburg (GER) - Lyon (FRA) 1-0: Londra

2011/12: Lyon (FRA) - FFC Frankfurt (GER) 2-0: Monaco

2010/11: Lyon (FRA) - Turbine Potsdam (GER) 2-0: Londra

2009/10: Lyon (FRA) - Turbine Potsdam (GER) 0-0 dts, 6-7 rig.: Getafe

Coppa UEFA femminile

2008/09: Zvezda-2005 (RUS) - Duisburg (GER) 1-7 (tot.)

2007/08: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 3-4 (tot.)

2006/07: Umeå (SWE) - Arsenal (ENG) 0-1 (tot.)

2005/06: Turbine Potsdam (GER) - FFC Frankfurt (GER) 2-7 (tot.)

2004/05: Djurgården (SWE) - Turbine Potsdam (GER) 1-5 (tot.)

2003/04: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 8-0 (tot.)

2002/03: Umeå (SWE) - Fortuna Hjørring (DEN) 7-1 (tot.)

2001/02: Umeå (SWE) - FFC Frankfurt (GER) 0-2

Maggior numero di vittorie

Per squadra

Lyon (FRA) 5

FFC Frankfurt (GER) 4

Turbine Potsdam (GER)/Umeå (SWE)/Wolfsburg (GER) 2

Arsenal (ENG)/Duisburg (GER) 1

Per nazione

Germania 9

Francia 5

Svezia 2

Inghilterra 1



Maggior numero di finali disputate

Per squadra

Lyon (FRA) 7

FFC Frankfurt (GER) 6

Umeå (SWE) 5

Turbine Potsdam (GER) 4

Wolfsburg (GER) 4

Paris Saint-Germain (FRA) 2

Arsenal (ENG)/Djurgården (SWE)/Duisburg (GER)/Fortuna Hjørring (DEN)/Tyresö (SWE)/Zvezda-2005 (RUS) 1

Per nazione

Germania 15

Francia 9

Svezia 7

Danimarca, Inghilterra, Russia 1



(Per la finale del 2006 si conteggiano due presenze per le squadre tedesche, per quella del 2017 due presenze per le squadre francesi)