L'Inghilterra piega i Paesi Bassi e vola in finale

L'Inghilterra si impone 2-1 sui Paesi Bassi a Bratislava nella prima semifinale dei Campionati Europei UEFA Under 21.

I momenti chiave 3' Roefs salva su Elliott

12' Il portiere si ripete su Elliott da distanza ravvicinata

59' Maatsen mette alla prova Beadle dalla distanza

62' Elliott firma il vantaggio inglese

72' Ohio pareggia per i Paesi Bassi

86' Elliott firma il gol-partita per l'Inghilterra.

La partita in breve: Elliott porta l'Inghilterra in finale

L'Inghilterra domina fin dall'inizio, con Omari Hutchinson sempre insidioso e Harvey Elliott che nei primi 12 minuti costringe a due parate Robin Roefs. La Jong Oranje però tiene duro e per il resto del primo tempo non corre altri rischi, creando pericoli in contropiede con la velocità di Ernest Poku sulla sinistra.

L'ingresso di Wouter Goes al posto di Michael Reiziger limita l'influenza di Hutchinson e i Paesi Bassi acquisiscono maggiore fiducia, come dimostra il potente tiro da 25 metri di Ian Maatsen respinto da James Beadle. A passare in vantaggio è però l'Inghilterra, con Elliott che infila Roefs sul primo palo su invito di Elliot Anderson.

Harvey Elliott porta in vantaggio l'Inghilterra UEFA via Getty Images

I gol dei subentrati sono stati una caratteristica di questo torneo e la tendenza continua con lo spettacolare pareggio dei Paesi Bassi dieci minuti più tardi, quando Noah Ohio approfitta di un controllo impreciso di Charlie Creswell per battere Beadle con un tiro dalla distanza.

L'Inghilterra però non si lascia sfuggire la chance di difendere il titolo: Elliott supera due difensori avversari e dal limite dell'area firma il suo tredicesimo gol a livello Under 21. quello che vale lafinale.

Noah Ohio viene festeggiato dai compagni dopo il gol del pareggio Getty Images

La partita minuto per minuto: Inghilterra - Paesi Bassi

Player of the Match: Harvey Elliott (Inghilterra)

"Un pericolo costante per i Paesi Bassi, ha segnato due gol ed è stato coinvolto in quasi tutte le occasioni create dall'Inghilterra".

Osservatori tecnici UEFA

Harvey Elliott con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

Formazioni

Inghilterra: Beadle; Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento; Scott (Hackney 84'), Anderson, Hutchinson (Norton-Cuffy 78'); Elliott (Gray 90'+1), Stansfield (Nwaneri 84'), McAtee (Rowe 78')

Paesi Bassi: Roefs; Kasanwirjo (Goes 46'), Van den Berg, Hato, Maatsen; Valente (Meijer 76'), Milambo (Ohio 69'), Flamingo; Manhoef (Van Brederode 87'), Van Bergen (Regeer 87'), Poku