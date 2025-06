Germania-Italia 3-2 dts: Azzurrini eliminati

Alla DAC Arena, nei quarti di EURO Under 21, la Germania supera l’Italia ai supplementari e vola in semifinale. Dopo lo 0-0 della prima frazione, la gara si accende nella ripresa: Azzurrini avanti con Luca Koleosho, poi la reazione della squadra di Antonio Di Salvo, che capovolge il punteggio con Nick Woltemade e Nelson Weiper. Nonostante la doppia inferiorità numerica, la squadra di Carmine Nunziata trova il 2-2 che allunga la sfida, ma al 117’ è costretta ad arrendersi e a salutare la manifestazione.



Germania-Italia 3-2 dts: la partita minuto per minuto e le reazioni



Inizio equilibrato e senza grandi sussulti. Poi, al 13’, il primo lampo di Woltemade: il numero 10 salta Daniele Ghilardi e cerca il destro sul primo palo, con la sfera che termina a lato di poco. La Germania prova a prendere coraggio, ma l’Italia è solida e concentrata e si affida all’intraprendenza di Koleosho per mettere pressione alla retroguardia avversaria.

La formazione di Carmine Nunziata cresce con il passare dei minuti e va vicinissima al gol al 31’: Noah Atubolu esce per anticipare Mattia Zanotti, ma la sua respinta finisce sui piedi di Wilfried Gnonto, che, con la porta vuota, riesce solo a sfiorare il palo. Dall’altra parte, Sebastiano Desplanches è provvidenziale, al 36’, sul diagonale di Paul Nebel. Le emozioni non mancano, ma lo 0-0 resiste fino all’intervallo.

Gli Azzurrini tornano in campo con il giusto piglio e al 58’ passano in vantaggio con una grande giocata di Koleosho, che si accentra e calcia di destro, con la palla che bacia il palo e si insacca alle spalle di Atubolu. Italia avanti con merito.

La Germania reagisce e mostra tutta la sua forza sulle palle inattive: Desplanches si oppone sul colpo di testa di Merlin Röhl, ma sul corner successivo, al 68’, si arrende a Woltemade, che schiaccia benissimo e realizza l’1-1.

All’80’, l'ingenuità di Gnonto, che, pur essendo già ammonito, entra in scivolata su Max Rosenfelder, lascia in dieci l'Italia. La Germania sfrutta la superiorità numerica trovando, all’87’, il gol che ribalta tutto: di Weiper, al volo, la rete del 2-1.

Al 90’ arriva il secondo giallo anche per Zanotti. L’Italia rimane in nove, ma non si abbatte e al 95’ trova il pareggio con una splendida punizione di Giuseppe Ambrosino, che manda la sfida ai supplementari.





Al 103’ l’occasione più importante del primo tempo supplementare: Rocco Reitz può controllare e piazzare dal limite dell’area, ma trova il riflesso di Desplanches, che risponde con la mano aperta. Nel secondo tempo supplementare, al 117’, Merlin Röhl sigla il 3-2 che condanna l’Italia. La Germania vince e vola in semifinale, dove affronterà la Francia.