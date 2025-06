Quarti di finale EURO Under 21: vincono Paesi Bassi e Inghilterra

I campioni in carica dell'Inghilterra si qualificano in semifinale battendo i vice campioni della Spagna, mentre i Paesi Bassi superano il Portogallo nonostante l'inferiorità numerica grazie a una grande prova difensiva.

Ripercorriamo le sfide dei quarti di finale dei Campionati Europei UEFA Under 21 giocati sabato.

Portogallo - Paesi Bassi 0-1, Žilina

Un guizzo di Ernest Poku nel finale regala ai Paesi Bassi, in dieci uomini, la qualificazione alla semifinale.

La squadra di Michael Reiziger sembra spacciata quando Ruben van Bommel rimedia il secondo giallo a metà del primo tempo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Il Portogallo ha anche l’occasione per passare in vantaggio, ma Geovany Quenda colpisce il palo su rigore poco dopo la mezz’ora. Da quel momento i portoghesi faticano nonostante l’uomo in più e, quando la partita sembra ormai indirizzata sullo 0-0, l’attaccante dei Paesi Bassi sfrutta al meglio un filtrante perfetto di Ian Maatsen, scatta sul filo del fuorigioco, salta Samuel Soares e deposita in rete a porta vuota, regalando ai suoi il pass per la semifinale.

Player of the Match: Ian Maatsen (Paesi Bassi)

Spagna - Inghilterra 1-3, Trnava

I gol di James McAtee, Harvey Elliott ed Elliot Anderson regalano ai campioni in carica il successo contro i vice campioni nel rematch della finale del 2023. Il capitano McAtee sblocca il risultato al decimo minuto su corner di Alex Scott, mentre Elliott raddoppia cinque minuti più tardi quando il tiro del compagno di squadra del Liverpool, Jarell Quansah, viene respinto dal portiere spagnolo, Alejandro Iturbe, sui suoi piedi.

La Spagna non ci sta e accorcia lo svantaggio con un rigore di Javi Guerra al 39'. Gli spagnoli poco dopo hanno due occasioni in rapida successione per pareggiare, ma in entrambi i casi il portiere James Beadle riesce a parare le conclusioni di Guerra. Nei minuti di recupero gli inglesi mettono la parola fine alla qualificazione con un rigore trasformato da Anderson.

Player of the Match: James McAtee (Inghilterra)

