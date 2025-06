Riepilogo EURO Under 21: Inghilterra e Paesi Bassi ai quarti di finale

Inghilterra e Paesi Bassi sono le ultime squadre a qualificarsi ai quarti di finale dei Campionati Europei UEFA Under 21. Gli inglesi perdono contro la Germania ma passano come secondi, mentre i Jong Orange battono l'Ucraina e chiudono dietro al Danimarca.

Vi raccontiamo le partite di mercoledì.

Le partite di mercoledì in breve

Slovenia - Cechia 0-2

La Cechia ottiene la sua prima vittoria della fase a gironi e chiude al terzo posto, lasciando la Slovenia in ultima posizione. Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, Daniel Fila, entrato a partita in corso, segna al 48' il suo secondo gol della fase finale con una conclusione da distanza ravvicinata. Dopo nove minuti, il capitano Václav Sejk raddoppia il vantaggio con un colpo di testa preciso.

Player of the Match: Václav Sejk (Cechia)

Inghilterra - Germania 1-2

Un gol in acrobazia di Ansgar Knauff e un colpo di testa ravvicinato di Nelson Weiper confermano il primo posto alla Germania nonostante i tanti cambi nell'11 titolare. Knauff, uno degli 11 cambi dei tedeschi rispetto alla formazione che si era assicurata un posto ai quarti nella seconda giornata, porta in vantaggio la Germania dopo appena tre minuti su assist di Lukas Ullrich. L'autore del gol al 33' confeziona l'assist per il raddoppio di testa di Weiper. Al 76' i campioni in carica accorciano lo svantaggio con Alex Scott, ma non riescono a completare la rimonta, qualificandosi ugualmente nonostante la sconfitta.

Player of the Match: Ansgar Knauff (Germania)

Danimarca - Finlandia 2-2

La Finlandia, quarta in classifica, chiude la fase a gironi con un punto, grazie alla rimonta contro la Danimarca, vincitrice del girone.

L’attaccante danese Conrad Harder apre le marcature al decimo minuto e, nella ripresa, trova il raddoppio sfruttando un contropiede (68'), dopo un tiro di Casper Terho finito sul palo. La risposta della Finlandia arriva con Naatan Skyttä, che accorcia le distanze con un tiro di prima intenzione a 17 minuti dalla fine. Poi, a nove minuti dal termine, Topi Keskinen trova il pareggio con una conclusione dalla distanza, regalando il 2-2 finale alla squadra di Mika Lehkosuo.

Player of the Match: Topi Keskinen (Finlandia)

Paesi Bassi - Ucraina 2-0

I Paesi Bassi conquistano il secondo posto a spese dell’Ucraina, grazie alla loro prima vittoria nel Gruppo D.

Dopo aver resistito alla pressione iniziale degli avversari, i Jong Oranje passano in vantaggio poco prima dell’intervallo: Luciano Valente finalizza un’azione di Ruben van Bommel sulla fascia sinistra. I due volte campioni raddoppiano poco prima dell’ora di gioco grazie ad una precisa conclusione di Thom van Bergen, su assist di Kenneth Taylor. La squadra di Michael Reiziger conferma il risultato e la qualificazione, nonostante l’espulsione nel finale del subentrato Youri Regeer.

Player of the Match: Luciano Valente (Paesi Bassi)

