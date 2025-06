Spagna - Italia 1-1: Azzurrini secondi nel girone

L'Italia pareggia contro la Spagna e non riesce a conquistare il primo posto nel Gruppo A del Campionato Europeo UEFA Under 21, pur chiudendo imbattuta il girone. A Trnava la squadra di Carmine Nunziata, che aveva vinto 1-0 le prime due partite contro Romania e Slovacchia, va sotto a inizio ripresa per il gol di Jesús Rodríguez, ma Niccolò Pisilli riesce a firmare il definitivo 1-1.



Spagna-Italia 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Già certi della qualificazione ai quarti, gli Azzurrini lasciano a riposo i quattro giocatori diffidati e subiscono la manovra delle Furie Rosse, pur non rinunciando a rendersi pericolosi in attacco. Jacopo Fazzini, schierato titolare, impegna Pablo Cuñat dopo aver superato Marc Pubill, mentre Daniele Ghilardi svetta di testa sul calcio d'angolo battuto da Giuseppe Ambrosino ma non inquadra lo specchio della porta.

L'Italia va vicina al gol a nove minuti dall'intervallo. Issa Doumbia serve bene Michael Kayode, il difensore del Brentford calcia in porta ma trova l'opposizione del portiere avversario. Sulla respinta si fionda Pisilli, che però calcia a lato.

Nella ripresa, dopo otto minuti, la Roja di Santi Denia sblocca il risultato. Alberto Moleiro allarga per Raúl Moro, l'attaccante del Valladolid crossa in mezzo all'area dove arriva Jesús Rodríguez, che ringrazia per l'assist e fa gol.



Dopo sette minuti gli Azzurrini pareggiano. Ghilardi trova Pisilli, che si inserisce in area di rigore e va a segno dopo aver superato il suo marcatore Pablo Marín. All'Italia servirebbe un altro gol per vincere il girone, ma è il portiere Gioele Zacchi a salvarsi in qualche modo sulla conclusione di Roberto Fernández. Finisce 1-1, l'Italia giocherà domenica a Dunajská Streda i quarti ma attende ancora di conoscere il suo avversario: alle 21, sarà sfida contro Germania o Inghilterra.