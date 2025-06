Slovacchia - Italia 0-1: Azzurrini ai quarti

L'Italia batte anche la Slovacchia e si qualifica ai quarti del Campionato Europeo UEFA Under 21 con una gara d'anticipo. A Trnava, dove avevano battuto 1-0 la Romania all'esordio, gli Azzurrini si ripetono con lo stesso risultato contro i padroni di casa: è uno splendido gol dopo 7 minuti di Cesare Casadei a regalare altri tre punti ai ragazzi di Carmine Nunziata, che raggiungono la Spagna in testa al Gruppo A.



La prima occasione è per i padroni di casa, ma il colpo di testa di Adam Obert - difensore del Cagliari - sugli sviluppi della punizione battuta da Tomáš Suslov finisce a lato. Al 7', però, gli Azzurrini sono già avanti. Dopo una buona iniziativa di Wilfried Gnonto, il pallone finisce a Casadei che arriva a tu per tu con il portiere avversario Ľubomír Belko e lo scavalca con uno splendido tocco sotto di sinistro.

Baldanzi, che era stato il match-winner nell'esordio contro la Romania, ha una buona opportunità su punizione ma manda alto di sinistro, poi è Matteo Prati che riesce a liberare l'area dell'Italia sul tentativo di Nino Marcelli. Prima dell'intervallo ci prova di testa anche Diego Coppola, ma Belko controlla senza problemi la sortita offensiva del difensore dell'Hellas Verona.

Nella ripresa la squadra di Nunziata perde un po' di smalto e la Slovacchia ne approfitta per prendere campo. Leo Sauer, centrocampista del NAC Breda, ha una grande occasione sul cross del fratello Mário, ma di testa riesce solo a sfiorare il pallone che finisce a lato. L'Italia risponde con Lorenzo Pirola, ma il capitano da due passi "spara" alto di sinistro dopo un rimpallo favorevole.

Luca Koleosho, entrato in campo nella ripresa, prova il tiro dal limite dell'area ma manda a lato alla destra di Belko, poi Pirola si fa apprezzare in fase difensiva con un intervento importante sul cross basso di Suslov. Ci prova anche Giuseppe Ambrosino con un tiro a giro deviato, poi l'arbitro concede sei minuti di recupero.



