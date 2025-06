Italia-Romania 1-0: Azzurrini ok all'esordio

L'Italia inizia con il piede giusto il Campionato Europeo UEFA Under 21. A Trnava, in Slovacchia, gli Azzurrini superano di misura la Romania e conquistano i primi tre punti nel Gruppo A: all'Anton Malatinský Stadium è Tommaso Baldanzi a "griffare" l'1-0 finale.

L'Italia, schierata dal tecnico Carmine Nunziata con il 4-3-2-1, è piuttosto intraprendente nelle fasi iniziali. Luca Koleosho va due volte alla conclusione, ma Răzvan Sava - portiere dell'Udinese - è sempre attento sui tentativi dell'attaccante del Burnley. Al 26', però, gli Azzurrini sbloccano il risultato.

Daniele Ghilardi cambia gioco per Matteo Ruggeri, l'esterno dell'Atalanta scarica con intelligenza all'indietro per Baldanzi che controlla con il destro e calcia con il sinistro, beffando il numero 1 avversario sul primo palo. Il vantaggio galvanizza i ragazzi di Nunziata, che prima vanno vicini al raddoppio con Cher Ndour e poi colpiscono un palo ancora con Koleosho.

Poco prima dell'intervallo, però, la Romania ha una grande occasione per pareggiare. L'arbitro assegna il rigore dopo aver riesaminato un contatto in area tra Ndour e Cristian Ignat, dal dischetto si presenta il temutissimo Louis Munteanu: Sebastiano Desplanches, però, intuisce il tiro dell'attaccante del CFR Cluj e respinge il pallone in tuffo.

Nella ripresa Daniel Pancu, tecnico della Romania con un passato nel Cesena, getta subito nella mischia Octavian Popescu e Ovidiu Perianu: Ianis Stoica riesce a realizzare il pareggio ma il gol è annullato per fuorigioco, poi gli Azzurrini riprendono a macinare gioco e occasioni. Un colpo di testa di Lorenzo Pirola termina fuori di un soffio, mentre Baldanzi colpisce il secondo legno della serata con un sinistro rasoterra dal limite su assist di Mattia Zanotti.



Spagna-Italia: le stelle di EURO U21