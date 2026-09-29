Gironi di qualificazione a EURO Under 21 2025-27: Croazia e Norvegia alla fase finale

L'ultima giornata di partite della fase a gironi delle qualificazioni ai Campionati Europei UEFA Under 21 si concluderà il 6 ottobre e sarà seguita dagli spareggi di novembre, in vista della fase finale in programma dal 16 giugno al 3 luglio in Albania e Serbia.

Finora, Croazia e Norvegia si sono qualificate per affiancare le due nazioni organizzatrici alla fase finale. La Turchia è ormai certa di partecipare agli spareggi di novembre, poiché si classificherà seconda nel proprio girone ma non potrà qualificarsi direttamente come miglior seconda classificata.

Come funzionano le qualificazioni a EURO U21

Le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda con i risultati migliori contro le prime cinque del proprio girone si qualificano direttamente alla fase finale raggiungendo le due nazioni ospitanti Albania e Serbia. Le altre otto seconde classificate disputano gli spareggi per determinare le rimanenti quattro qualificate alla fase finale.

La situazione dei gironi Squadre qualificate alla fase finale: Albania (nazione ospitante), Croazia, Norvegia, Serbia (nazione ospitante) Confermate agli spareggi: Turchia Confermate nelle prime due posizioni e in corsa per la qualificazione diretta: Belgio, Inghilterra (detentori), Francia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo

Risultati qualificazioni

Gruppo A: Spagna, Finlandia, Romania, Kosovo, Cipro, San Marino

Gruppo B: Portogallo, Cechia, Bulgaria, Scozia, Azerbaigian, Gibilterra

Gruppo C: Francia, Svizzera, Islanda, Isole Faroe, Lussemburgo, Estonia

Gruppo D: Inghilterra (campione in carica), Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Andorra, Moldavia, Kazakistan

Gruppo E: Polonia, Italia, Montenegro, Svezia, Macedonia del Nord, Armenia

Con la Spagna che ha perso punti nel Gruppo A, la Polonia è rimasta l’unica squadra a punteggio pieno, con otto vittorie in altrettante partite. I polacchi hanno tre punti di vantaggio sull’Italia, battuta 2-1 dalla capolista lo scorso novembre, al termine di una rimonta nel finale. Mercoledì la Polonia affronterà la Svezia, mentre il giorno seguente l’Italia sarà ospite dell’Armenia. Le due squadre, già certe di chiudere ai primi due posti, si sfideranno poi nell’ultima giornata a Pescara lunedì.

Gruppo F: Germania, Grecia, Irlanda del Nord, Georgia, Lettonia, Malta

La Germania ha vinto 2-0 in Grecia. Getty Images

Gruppo G: Norvegia (qualificata alla fase finale), Israele, Bosnia ed Erzegovina, Paesi Bassi, Slovenia

Gruppo H: Croazia (qualificata alla fase finale), Turchia (agli spareggi), Ucraina, Ungheria, Lituania

Gruppo I: Belgio, Danimarca, Austria, Galles, Bielorussia

Arthur Piedfort (Belgio) festeggia la vittoria contro l'Austria. BELGA MAG/AFP via Getty Images

Guida alle squadre

L'Inghilterra ha vinto il secondo titolo consecutivo nel 2025 ed è a quattro trionfi, uno in meno del record di Italia e Spagna.

Nel 2025, la Germania si è classificata seconda, con Francia e Paesi Bassi sconfitte in semifinale e Danimarca, Italia, Portogallo e Spagna che hanno raggiunto i quarti. Alla fase finale hanno partecipato anche Finlandia, Cechia, Georgia, Polonia, Romania, Slovacchia (nazione ospitante), Slovenia e Ucraina.

Tra le squadre che partecipano alle qualificazioni e che possono raggiungere la nazione co-organizzatrice Albania per la prima volta dalla fine del vecchio format (che fino al 1994 prevedeva gare d'andata e ritorno), ci sono Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Estonia, Isole Faroe, Gibilterra, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Irlanda del Nord, San Marino e Galles.

Il cammino dell'Inghilterra verso il titolo Under 21: tutti i gol

Date qualificazioni EURO U21 2027

Fase a gironi di qualificazione

▪ 5–10 giugno 2025

▪ 4–9 settembre 2025

▪ 9–14 ottobre 2025

▪ 13–18 novembre 2025

▪ 26–31 marzo 2026

▪ 24 settembre–6 ottobre 2026

Spareggi

▪ 9–17 novembre 2026 (sorteggio: 9 ottobre ore 11.00 CET)