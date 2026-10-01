Gironi di qualificazione a EURO Under 21 2025-27: Croazia, Norvegia, Inghilterra e Portogallo alla fase finale

L'ultima giornata di partite della fase a gironi delle qualificazioni ai Campionati Europei UEFA Under 21 si concluderà il 6 ottobre e sarà seguita dagli spareggi di novembre, in vista della fase finale in programma dal 16 giugno al 3 luglio in Albania e Serbia.

Finora, Croazia, Inghilterra, Norvegia e Portogallo si sono qualificate per affiancare le due nazioni organizzatrici alla fase finale. Cechia e Turchia sono invece certe di un piazzamento agli spareggi di novembre, poiché si classificheranno seconda nel proprio girone ma non potranno qualificarsi direttamente come miglior seconda classificata.

Come funzionano le qualificazioni a EURO U21

Le nove vincitrici dei gironi e le migliori seconde con i risultati migliori contro le prime cinque del proprio girone si qualificano direttamente alla fase finale raggiungendo le due nazioni ospitanti Albania e Serbia. Le altre otto seconde classificate disputano gli spareggi per determinare le rimanenti quattro qualificate alla fase finale.

La situazione dei gironi Squadre qualificate alla fase finale: Albania (nazione ospitante), Croazia, Inghilterra (detentori), Norvegia, Portogallo, Serbia (nazione ospitante) Confermate agli spareggi: Cechia, Turchia Confermate nelle prime due posizioni e in corsa per la qualificazione diretta: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Polonia, Spagna

Risultati qualificazioni

Gruppo A: Spagna, Finlandia, Romania, Kosovo, Cipro, San Marino

Gruppo B: Portogallo (qualificato alla fase finale), Cechia (spareggi), Scozia, Bulgaria, Azerbaigian, Gibilterra

Gruppo C: Francia, Svizzera, Islanda, Isole Faroe, Lussemburgo, Estonia

Gruppo D: Inghilterra (qualificata alla fase finale), Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Andorra, Moldavia, Kazakistan

Gruppo E: Polonia, Italia, Montenegro, Svezia, Macedonia del Nord, Armenia

La Polonia è l’unica squadra a punteggio pieno, con nove vittorie in altrettante partite dopo il 3-0 alla Svezia di mercoledì. L’Italia, sconfitta 2-1 dai polacchi lo scorso novembre al termine di una clamorosa rimonta nel finale, è ancora in corsa per il primo posto grazie all’1-0 ottenuto giovedì in Armenia, con gol di Alphadjo Cissé nei minuti di recupero dopo diversi legni colpiti dagli Azzurrini e un rigore parato. Lunedì a Pescara andrà quindi in scena lo scontro diretto decisivo per il primato: l’Italia dovrà vincere con almeno due gol di scarto per chiudere il girone al primo posto.

Gruppo F: Germania, Grecia, Irlanda del Nord, Georgia, Lettonia, Malta

La Germania ha vinto 2-0 in Grecia. Getty Images

Gruppo G: Norvegia (qualificata alla fase finale), Israele, Paesi Bassi, Bosnia ed Erzegovina, Slovenia

Gruppo H: Croazia (qualificata alla fase finale), Turchia (agli spareggi), Ucraina, Ungheria, Lituania

Gruppo I: Belgio, Danimarca, Austria, Galles, Bielorussia

Arthur Piedfort (Belgio) festeggia la vittoria contro l'Austria. BELGA MAG/AFP via Getty Images

Guida alle squadre

L'Inghilterra ha vinto il secondo titolo consecutivo nel 2025 ed è a quattro trionfi, uno in meno del record di Italia e Spagna.

Nel 2025, la Germania si è classificata seconda, con Francia e Paesi Bassi sconfitte in semifinale e Danimarca, Italia, Portogallo e Spagna che hanno raggiunto i quarti. Alla fase finale hanno partecipato anche Finlandia, Cechia, Georgia, Polonia, Romania, Slovacchia (nazione ospitante), Slovenia e Ucraina.

Tra le squadre che partecipano alle qualificazioni e che possono raggiungere la nazione co-organizzatrice Albania per la prima volta dalla fine del vecchio format (che fino al 1994 prevedeva gare d'andata e ritorno), ci sono Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Estonia, Isole Faroe, Gibilterra, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Irlanda del Nord, San Marino e Galles.

Il cammino dell'Inghilterra verso il titolo Under 21: tutti i gol

Date qualificazioni EURO U21 2027

Fase a gironi di qualificazione

▪ 5-10 giugno 2025

▪ 4-9 settembre 2025

▪ 9-14 ottobre 2025

▪ 13-18 novembre 2025

▪ 26-31 marzo 2026

▪ 24 settembre-6 ottobre 2026

Spareggi

▪ 9-17 novembre 2026 (sorteggio: 9 ottobre ore 11.00 CET)