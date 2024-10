Spareggi di EURO Under 21 2025: Finlandia-Norvegia, Belgio-Cechia, Georgia-Croazia

Gli spareggi del Campionato Europeo Under 21 UEFA, in programma dal 14 al 19 novembre, assegneranno gli ultimi tre posti alla fase finale, che si disputerà in Slovacchia dall'11 al 28 giugno 2025.

Spareggi Finlandia - Norvegia

Belgio - Cechia

Georgia - Croazia

Mentre le nove vincitrici dei gironi di qualificazione e le tre migliori seconde (senza contare i risultati contro le seste classificate) accedono alla fase finale del torneo in Slovacchia, le altre sei seconde si sfidano in due gare tra il 14 e 19 novembre per i restanti posti alla fase finale.

Il sorteggio del 17 ottobre ha definito gli accoppiamenti, mente il calendario definitivo sarà confermato a breve.

FINLANDIA - NORVEGIA

Secondo posto Gruppo E di qualificazione: G10 V6 P2 S2 GF21 GS8

Miglior marcatore qualificazioni: Otso Liimatta (7)

Miglior piazzamento a EURO U21: fase a gironi (2009)

Ultimo EURO U21: 2009 (fase a gironi)

Spareggi precedenti: V1 S0

2009: V3-3tot./4-2dcr - Austria (S1-2 t, V2-1dts c)

Highlights 2023: Italia - Norvegia 0-1

Secondo posto Gruppo A di qualificazione: G10 V6 P1 S3 GF28 GS11

Miglior marcatore qualificazioni: Andreas Schjelderup (7)

Miglior piazzamento a EURO U21: terzo posto (1998)/Semifinali (2013)

Ultimo EURO U21: 2023 (fase a gironi)

Spareggi precedenti: V1 S3

2017: S1-2tot. - Serbia (S0-2 t, V1-0 c)

2013: V5-4tot. - Francia (S0-1 t, V5-3 c)

2004: S4-5tot. - Serbia e Montenegro (S1-5 t, V3-0 c)

2000: S1-7tot. - Spagna (S1-3 c, S0-4 t)

BELGIO - CECHIA

Secondo posto Gruppo B di qualificazione: G10 V6 P1 S3 GF13 GS6

Miglior marcatore qualificazioni: Kazeem Olaigbe (4)

Miglior piazzamento a EURO U21: semifinali (2007)

Ultimo EURO U21: 2023 (fase a gironi)

Spareggi precedenti: V2 S2

2007: V5-2tot. - Bulgaria (P1-1 c, V4-1 t)

2006: S4-5tot. - Ucraina (V3-2 t, S1-3 c)

2002: V4-3tot. - Svezia (S2-3 t, V2-0 c)

2000: S2-4tot. - Paesi Bassi (P2-2 t, S0-2 c)

Čech vince il titolo U21 nel 2002

Secondo posto Gruppo I di qualificazione: G18 V4 P2 S2 GF13 GS11

Miglior marcatore qualificazioni: Václav Sejk (4)

Miglior piazzamento a EURO U21: campione (2002)

Ultimo EURO U21: 2023 (fase a gironi)

Spareggi precedenti: V5 S3

2023: V2-1tot. - Islanda (V2-1 t, P0-0 c)

2013: S2-4tot. - Russia (S0-2 t, P2-2 t)

2011: V5-0tot. - Grecia (V3-0 c, V2-0 t)

2007: V3-2tot. - Bosnia ed Erzegovina (V2-1 c, P1-1 t)

2006: S0-3tot. - Germania (S0-2 c, S0-1 t)

2004: S3-3tot./3-4pens - Svizzera (V2-1 t, S1-2dts c)

2002: V1-1tot. gol in trasferta - Croazia (P1-1 t, P0-0 c)

2000: V3-1tot. - Grecia (V3-0 c, S0-1 t)

GEORGIA - CROAZIA

Secondo posto Gruppo C di qualificazione: G10 V6 P1 S3 GF14 GS10

Migliori marcatori qualificazioni: Vasil Gordeziani, Giorgi Kvernadze, Nodar Lominadze, Otar Mamageishvili (2)

Miglior piazzamento a EURO U21: quarti di finale (2023)

Ultimo EURO U21: 2023 (quarti di finale)

Spareggi precedenti: nessuno

La Georgia festeggia la qualificazione ai quarti di finale 2023

Secondo posto Gruppo G di qualificazione: G10 V7 P1 S2 GF20 GS14

Miglior marcatore qualificazioni: Marin Ljubičić (6)

Miglior piazzamento a EURO U21: quarti di finale (2021)

Ultimo EURO U21: 2023 (fase a gironi)

Spareggi precedenti: V3 S4

2023: V3-3tot./5-4dcr - Danimarca (V2-1 c, S1-2dts t)

2015: S2-4tot. - Inghilterra (S1-2 t, S1-2 c)

2011: S1-5tot. - Spagna (S1-2 t, S0-3 c)

2006: S2-5tot. - Serbia e Montenegro (S1-3 t, S1-2 c)

2004: V2-1tot. - Scozia (V2-0 c, S0-1 t)

2002: S1-1tot. gol in trasferta - Cechia (P1-1 c, P0-0 t)

2000 V3-2tot. - Portogallo (S0-2 t, V3-0dts c)