I giocatori che hanno vinto EURO a livello maggiore e U21: cinque spagnoli raggiungono Blanc e Mata

Con la vittoria della Spagna a UEFA EURO 2024, Álvaro Morata, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino e Mikel Oyarzabal hanno raggiunto Laurent Blanc e Juan Mata nel club dei giocatori che hanno vinto il Campionato Europeo UEFA con la nazionale maggiore dopo averlo vinto a livello Under 21.

I giocatori che hanno vinto EURO a livello maggiore e U21 Laurent Blanc (Francia EURO U21 1988, EURO 2000) Juan Mata (Spagna EURO U21 2011, EURO 2012) Álvaro Morata (Spagna EURO U21 2013, EURO 2024) Mikel Merino (Spagna EURO U21 2019, EURO 2024) Dani Olmo (Spagna EURO U21 2019, EURO 2024) Mikel Oyarzabal (Spagna EURO U21 2019, EURO 2024) Fabián Ruiz (Spagna EURO U21 2019, EURO 2024)

Morata è partito titolare nella vittoria per 4-2 della Spagna contro l'Italia nella finale di EURO U21 del 2013, mentre Fabián Ruiz e Olmo sono andati entrambi in gol nella finale U21 del 2019 vinta 2-1 contro la Germania, partita in cui Oyarzabal è stato schierato nella formazione iniziale mentre Merino è entrato a partita in corso.

Nella finale di EURO 2024 a Berlino contro l'Inghilterra, invece, Morata, Olmo e Fabián Ruiz sono partiti titolari, mentre Merino e Oyarzabal sono subentrati dalla panchina, con quest'ultimo che ha anche segnato il gol della vittoria.

Nei quarti di finale dello stesso torneo, la Spagna ha giocato un rematch della finale del torneo U21 del 2019, con le reti di Olmo e Merino che sono valse il successo per 2-1 contro la Germania ai supplementari. Fabián Ruiz e Oyarzabal sono stati in campo in entrambe partite per la Spagna, così come Jonathan Tah e Benjamin Hendrichs per la Germania.

Finale EURO U21 2019: Spagna - Germania 2-1

Il primo giocatore a realizzare una doppietta EURO U21 ed EURO maggiore è stato Laurent Blanc. Nel 1988, ha giocato il ritorno della finale di EURO U21 a Besançon, quando la Francia ha battuto la Grecia per 3-0, dopo aver pareggiato 0-0 in trasferta. Dodici anni dopo. Blanc era nell'undici titolare quando i Bleus hanno sconfitto l'Italia a Rotterdam per 2-1 grazie a un golden goal che è valso il titolo di EURO 2000.

Juan Mata ha seguito le orme di Blanc con uno scarto molto minore tra i due trionfi. Già vincitore di EURO U19 nel 2006, ha aiutato la Spagna a conquistare EURO U21 nel 2011 battendo la Svizzera per 2-0 nella finale di Aarhus. Poi, a distanza di poco più di 12 mesi, è entrato dalla panchina e ha segnato il gol finale nel 4-0 sull'Italia nella finale di EURO 2012 a Kiev.