La UEFA offre una soluzione all'avanguardia per le riprese tattiche

La rivoluzionaria soluzione per le riprese tattiche messa a disposizione dalla UEFA ha assistito le federazioni nazionali per tutta l'estate.

La UEFA ha ripreso oltre 100 partite, da Women's EURO Under 17 a EURO Under 21, e ha condiviso tutte le immagini su una piattaforma centralizzata. Le federazioni nazionali hanno così accesso a filmati tattici in diretta, dati istantanei post-partita e resoconti dei match.

"In questo momento siamo all'avanguardia", ha dichiarato Frank Ludolph, responsabile sviluppo tecnico UEFA. "Stiamo coinvolgendo anche diverse società esterne per aiutarci ad avere i migliori strumenti analitici. Il modo in cui le analisi vengono presentate è un enorme passo avanti".

In passato le nazionali avevano già condiviso filmati, ma il nuovo database della UEFA garantisce parità di condizioni. Atle Rosseland, supervisore degli analisti delle prestazioni della UEFA, ha dichiarato: "Per noi era davvero importante sviluppare una soluzione agnostica e in grado di aiutare tutte le nazioni, indipendentemente dalle loro infrastrutture, per aumentare il livello di analisi e sviluppo tecnico".

Il servizio aiuterà nelle innovazioni tecniche e tattiche e sarà sviluppato ulteriormente nei prossimi tornei giovanili UEFA.

"Rispetto ai precedenti tornei Under 21, è un enorme passo avanti; ci ha permesso di svolgere il nostro lavoro molto più facilmente, senza andare a caccia di immagini", ha dichiarato James Ryder, analista delle prestazioni dell'Inghilterra Under 21 durante il torneo del 2023 in Georgia e Romania. "Offrendo questa piattaforma, la UEFA è stata eccellente. Possiamo vedere molto di più e anche più velocemente, mostrando subito le immagini ai giocatori".

Alberto de la Fuente, analista delle prestazioni della Spagna Under 21, ha aggiunto: "In partita diventa tutto molto più facile. Tagliamo parti e filmati specifici e siamo costantemente in contatto con la panchina. All'intervallo condividiamo i filmati con i giocatori; ad esempio, Santi [Denia, Ct della Spagna] potrebbe voler evidenziare o correggere qualcosa e utilizzare le immagini durante l'intervallo".