L'inglese Anthony Gordon nominato Giocatore del Torneo di EURO Under 21 del 2023

Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno nominato l'inglese Anthony Gordon come Giocatore del Torneo dei Campionati Europei UEFA Under 21 del 2023.

Schierato principalmente come esterno al Newcastle United, il Ct dell'Inghilterra, Lee Carlsley, lo ha utilizzato invece come centravanti. Gordon ha risposto trascinando il reparto e andando in gol sia contro Israele che col Portogallo, risultando fondamentale nelle sei vittorie dell'Inghilterra culminate col primo successo U21 dopo 39 anni di digiuno.

Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno detto: "Ha giocato l'intero torneo a livelli altissimi, segnando anche due gol e facendo un assist".

Le statistiche di Anthony Gordon a EURO U21 del 2023 Minuti giocati: 407

Gol: 2

Assist: 1



Assegnato dal 2017, il vincitore viene scelto dalla giuria degli Osservatori Tecnici UEFA, e premia il giocatore che ha avuto le migliori prestazioni nell'arco del torneo, che viene considerato eccezionale individualmente ma anche come parte di una squadra, con un impatto importante sulle prestazioni della propria nazionale.

Albo d'oro Giocatori del Torneo EURO U21

2021: Fábio Vieira (Portogallo)

2019: Fabián Ruiz (Spagna)

2017: Dani Ceballos (Spagna)