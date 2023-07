Inghilterra - Spagna, finale EURO U21: i Giovani Leoni sul tetto d'Europa

L'Inghilterra torna a vincere i Campionati Europei UEFA Under 21 dopo 39 anni grazie alla vittoria alla Batumi Arena, in Georgia, contro la Spagna.

I momenti chiave 44': Colwill colpisce il palo su un colpo di testa

45'+4': Jones devia in porta una punizione di Palmer 

89': doppia parata su Tebas

90'+9': Trafford para il rigore di Abel Ruiz

Nonostante le tante occasioni della Spagna, sono gli inglesi a sbloccare il risultato con una punizione di Cole Palmer deviata in maniera decisiva da Curtis Jones. Nei minuti finali, però, gli spagnoli hanno l'occasione di pareggiare, ma il calcio di rigore di Abel Ruiz viene parato da James Trafford. Per l'Inghilterra anche un altro primato: ha vinto il torneo senza subire gol.

La partita in breve

L'Inghilterra, con Max Aarons tornato disponibile dopo la squalifica della semifinale, ha subito l'occasione per sbloccare il risultato con Anthony Gordon che costringe Arnau Tebas a una parata che per poco non permette a Cole Palmer di segnare sulla ribattuta. La Spagna, che presenta in finale lo stesso 11 titolare di tutta la fase a eliminazione diretta, fatica a imporre il proprio gioco, ma ha una buona occasione con Álex Baena, il cui tiro a giro esce di poco.

Il colpo di testa di Aitor Paredes su assist di Sergio Gómez esce di poco, ma nei minuti finali del primo tempo, l'Inghilterra passa in vantaggio: Palmer calcia una punizione dal limite dell'area che trova la deviazione decisiva di Curtis Jones in barriera e spiazza Tebas finendo all'angolino opposto.

La punizione di Cole Palmer deviata da Curtis Jones UEFA via Sportsfile

Nella ripresa la Spagna arriva più volte vicino al pari ma l'Inghilterra lavora bene in difesa e si affida alle parate di Trafford per arginare la Rojita. Nei minuti di recupero però Colwill commette un fallo su Abel Ruiz in area di rigore. Il capitano della Spagna si incarica di calciare il rigore ma il suo tiro viene parato da Trafford che regala così titolo e il sesto clean sheet della fase finale alla sua squadra.

La cronaca di Inghilterra-Spagna 1-0

Player of the Match: Curtis Jones (Inghilterra)

"Sempre tempestivo in fase di possesso, eccellente tra le linee. Un vero leader".

Osservatori Tecnici UEFA

Statistiche

L'Inghilterra ha vinto il suo terzo titolo, dopo quelli del 1982 e 1984 (sempre contro la Spagna in finale), quando si giocava con andata e ritorno ed erano ammessi i fuoriquota.

L'Inghilterra è la prima squadra a vincere un EURO U21 senza subire gol; i sei clean sheet di Trafford sono due in più del precedente record.

L'Inghilterra ha vinto tutte e sei le partite della fase finale - prima volta dall'allargamento della fase finale a 16 squadre nel 2021.

La Spagna ha giocato la sua nona finale (record), due in più dell'Italia.

Questa è la quarta finale consecutiva di EURO U21 decisa da un gol di margine.

Gibbs-White e Angel Gomes hanno anche battuto la Spagna (che aveva molti calciatori di questa finale) nella Coppa del Mondo FIFA U-17 del 2017; Emile Smith Rowe è rimasto in panchina.

Abel Ruiz è il settimo calciatore a raggiungere dieci presenze nelle fasi finali U21 dall'introduzione della fase a gironi nel 2000. Branislav Ivanović detiene il record con 13.

Abel Ruiz e Sergio Gómez hanno concluso a pari merito con l'ucraino Georgiy Sudakov la classifica marcatori della fase finale con tre gol.

L'esultanza di James Trafford dopo aver parato il rigore nei minuti di recupero UEFA via Getty Images

Formazioni

Inghilterra: Trafford; Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons; Jones, Gomes (Skipp 73'); Palmer (Elliott 82'), Gibbs-White (Archer 73'), Smith Rowe (Madueke 66'); Gordon (Doyle 82')

Spagna: Tenas; Victor Gómez (Barrenetxea 73'), Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco (Camello 82'), Álex Baena (Aimar Oroz 59'); Sancet (Veiga 59'); Rodri (Riquelme 59'), Abel Ruiz, Sergio Gómez